배기성, 2세 준비하다 무리…“오른쪽 귀 잘 안 들려”

배기성이 아내 이은비와 임신을 준비하던 중 뜻밖의 진단을 받고 충격에 빠졌다. 유튜브 채널 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

가수 배기성이 아내 이은비와 임신을 준비하던 중 뜻밖의 진단을 받고 충격에 빠졌다.

지난 2일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에는 배기성이 출연해 몸에 이상이 생겼다고 고백했다. 그는 “오른쪽 귀가 잘 들리지 않는다”며 “병명은 돌발성 난청”이라고 말했다.

문제를 해결하기 위해 한의원을 찾은 이들 부부는 뇌파 검사를 하고 맥을 짚으며 근본적 원인을 찾아 나섰다. 한의사는 건강 악화와 난청의 원인으로 ‘무리한 임신 준비’를 꼽았다. 한의사는 “배기성이 너무 무리했다. 임신을 준비하기 위해 가진 에너지는 1인데, 10을 가져다 썼다. 빚쟁이가 됐다”고 설명했다.

임신 준비를 위해 너무 무리를 한 배기성. 유튜브 채널 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

단호한 한의사의 소견에 배기성 부부는 충격을 받았다. 배기성은 “그게 직접적인 요인이라고 생각하시느냐”고 물었고 한의사는 “확신한다”고 답했다. 즉, 가진 것에 비해 무리를 한 배기성은 “힘이 없고 부족한 상황인데 참고 한 것이다. 귀는 남자의 정력과 연결되는데 이게 다했다”는 진단을 받았다.

배기성은 “성기능을 활성화시키면 귀도 돌아오는지” 물었고 한의사는 “성기능이 없는데… 교만이다”라고 일침을 가했다. 의사는 “나이, 정자의 기능, 모든 것들이 다 떨어져 있는데 그걸 극복하려고 횟수로 하려 했다”고 말했다.

한의사의 진단. 유튜브 채널 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

이에 배기성은 “무조건 많이 하라고 해서 8일을 연속으로…”라며 “내가 가진 모든 걸 넣어야겠다는 생각이었는데 3일이 지나니까 ‘이야 이러다가 돌연사할 수도 있겠는데’라고 생각했다”고 밝혔다. 이를 지켜보던 김국진은 “지금 살아 있는 게 다행”이라고 말하기도 했다.

배기성은 “같이 임신을 준비하는 사람들 사이에서 분위기를 타니까 이번에 임신하고 싶다는 욕심이 생겼다”며 “매일매일 해야 한다는 스트레스가 생겼던 것 같다”고 털어놓았다. 의사는 “배기성 씨 나이에 적정 회수는 주에 1번”이라고 조언했다.

한의사는 편안하고 건강한 상태에서 임신 준비가 뒤따라야 한다고 조언했다. 유튜브 채널 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

또 “이 상태로는 임신하는 건 반대”라며 충분한 휴식이 뒤따라야 건강한 상태에서 임신이 가능하다고 이야기했다. 훨씬 여유가 있고 정신이 편안한 상태에서 임신을 준비해야 한다고 조언하며 시험관 시술에 대해 언급하기도 했다.