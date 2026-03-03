스타필드 안성 지하주차장 차량서 불…콘솔박스서 발화

3일 오후 4시 39분께 경기 안성시 공도읍 스타필드 안성 지하 1층 주차장에서 차량 화재가 발생했다.



이 불로 차량 내부가 불에 탔으며, 인명 피해는 발생하지 않았다.

불이 난 차량. 연합뉴스

차에서 연기가 난다는 목격자 신고를 받고 출동한 소방당국은 펌프차 등 장비 10여대와 소방관 등 40여명을 투입해 신고 10여분 만에 불을 모두 껐다.



경찰과 소방당국은 불이 하이브리드 승합차 내 센터 콘솔에서 시작된 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.

<연합>