김재원 경북도지사 예비후보, 구미 출근길 인사 및 자유민주헌정 수호 국민 대장정 도보 행진 동참

김재원 경북도지사 예비후보는 3일 오전 구미시 일원에서 출근길 거리인사를 진행한 데 이어 오후에는 국민의힘 지도부가 주최한 ‘자유민주헌정 수호 국민 대장정’에 동참했다고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 이른 아침 구미 주요 교차로에서 시민들과 일일이 인사를 나누며 지역 경제 활성화와 민생 안정을 위한 정책 구상을 설명했다.

김재원 경북도지사 예비후보는 3일 오전 구미시 일원에서 출근길 거리인사를 진행하고 있다. 김재원 캠프 제공

출근길에 나선 시민들은 지역 발전과 일자리 문제, 교통·산업 인프라 확충 등에 대한 다양한 의견을 전달했다.

김 예비후보는 현장의 목소리를 도정에 충실히 반영하겠다고 약속했다.

이어 오후에는 서울 국회에서 청와대까지 이어진 도보 행진에 참여했다.

이번 행사는 당 지도부와 주요당직자 그리고 국민의힘 소속 국회의원 및 원외당협위원장들이 참여한 가운데 자유민주주의와 헌정 질서 수호의 의지를 다지기 위해 마련됐다.

김 예비후보는 대한민국의 근간인 자유민주주의와 삼권분립의 원칙은 어떠한 경우에도 훼손되어서는 안 된다며 사법부의 독립성과 헌정 질서를 지키는 일은 특정 정파의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 위한 시대적 과제라고 강조했다.

또 공정과 상식이 바로 서는 사회를 만들기 위해 도민과 함께 끝까지 책임 있는 역할을 다하겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 앞으로도 민생 현장 행보와 함께 국가적 현안에 대한 분명한 입장을 밝히며, 도민과의 소통을 강화해 나갈 방침이다.