강원도 ‘年 수출액 5.8조’ 프로젝트 박차

5년간 바이오 등 저변 확대 지원

강원도가 연간 수출액 5조8000억원을 목표로 중장기 전략을 수립·추진한다. 올해부터 단계적으로 수출액을 늘려 2030년까지 목표를 달성한다는 구상이다.



강원도는 올해부터 2030년까지 5년간 585억원을 투입해 수출액 양적 확대와 질적 개선을 꾀한다고 3일 밝혔다.



도는 우선 수출 전략품목인 의료기기와 바이오 분야를 집중 육성할 계획이다. 대만·인도·아랍에미리트(UAE) 등 신흥시장으로 저변을 넓히는 한편 무역 과정에서 발생할 수 있는 위험요소를 최소화하도록 안전망도 구축한다. 단순히 수출 규모 확대에 그치지 않고 다양한 강원지역 기업들이 수출에 도전할 수 있도록 다각도 지원에 힘쓴다.