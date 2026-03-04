메뉴보기메뉴 보기 검색

봉준호·김연아, 영화·빙판 넘어 세금까지 금메달…모범납세자 569명 공개

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
세종=권구성 기자 ks@segye.com
구글 네이버 유튜브
정부, 제60회 납세자의 날 포상

재정경제부와 국세청은 ‘제60회 납세자의 날’을 맞아 모범납세와 세정협조에 기여한 569명에게 포상을 수여했다고 3일 밝혔다.

영화감독 봉준호와 전 피겨스케이팅 선수 김연아도 모범납세자로 선정돼 표창을 받았다.

봉준호(왼쪽부터), 김연아
봉준호(왼쪽부터), 김연아

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 코엑스에서 열린 기념식에서 “모범납세자는 우리 시대의 진정한 애국자”라며 “사회적으로 마땅한 존경과 예우를 받을 수 있도록 관련 우대 제도를 획기적으로 개선하겠다”고 밝혔다. 그는 이어 “국민 여러분이 내신 소중한 세금을 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다”며 “‘성실 납세가 최고의 애국’이라는 자부심을 지켜드리겠다”고 약속했다.

훈장은 성광벤드 안재일 대표이사(금탑 산업훈장) 등 9명, 포장은 경우전기 김한정 대표이사 등 12명이 받았다. 대통령 표창은 TJ미디어 윤나라 대표이사 등 23명, 국무총리 표창은 KBS 신미진 PD 등 25명에게 각각 수여됐다. 봉준호 감독도 제작사 오프스크린 대표이사 자격으로 국무총리 표창을 받았다. 부총리 표창은 김연아와 방송인 김성주 등 500명이 수상자로 선정됐다.

5개 기업은 고액 납세를 통해 국가재정에 기여한 공로로 ‘고액 납세의 탑’을 수상했다.

‘국세 3000억원 탑’은 NH투자증권, 삼성바이오로직스, 삼성화재해상보험, 메리츠증권이 받았고, ‘국세 2000억원 탑’은 라이나생명보험이 차지했다.

권구성 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기