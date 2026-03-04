메뉴보기메뉴 보기 검색

홍범식 LG유플 CEO "AI 시대 핵심은 음성 에이전트" [리더의 나침반]

바르셀로나=이정한 기자
홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 자사 인공지능(AI) 콜 에이전트 ‘익시오’로 음성 커뮤니케이션 새 미래를 열겠다고 밝혔다.

 

홍 CEO는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 ‘MWC26’ 개막 기조연설자로 나와 이같이 설명했다. LG그룹에서 MWC 공식 기조연설을 맡은 건 홍 CEO가 처음이다.

 

홍범식 LG유플러스 CEO가 2일 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에서 기조연설을 하고 있다. LG유플러스 제공
‘사람 중심 AI’를 주제로 연설을 시작한 홍 CEO는 AI 기술과 디바이스가 확대된 생태계에서 음성이 핵심 인터페이스로 부상할 것이라고 진단했다. 그는 “우리는 하루 평균 5분 정도의 음성 통화를 하는데, 그 안에 수많은 감정의 교류가 일어난다”며 “의미 있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다”고 말했다.

 

이어 익시오를 소개하면서 “LG유플러스는 음성을 다시 한 번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들겠다”고 했다. AI 통화 앱으로 시작한 익시오는 스팸 등 의심 신호를 사전에 감지하고, 통화 맥락을 분석해 보이스피싱을 탐지하는 등 기능을 확대해왔다. 통화 중 AI를 호출해 필요한 정보를 검색하는 기능도 지원한다.

 

LG유플러스는 그룹의 거대언어모델(LLM) ‘엑사원’ 기반으로 익시오의 온디바이스 기술을 고도화하고 있다. 익시오 도입 이후 고객 추천 지수(NPS)가 상승하고 이용자의 이탈률도 유의미하게 낮아졌다고 한다.

 

홍 CEO는 “(익시오가) 지금까지는 사람이 명령해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것”이라고 전망했다. AI 스마트 안경 등 웨어러블 기기와 휴머노이드 등 피지컬 AI, AI 에이전트를 연결할 수단으로도 음성을 꼽았다. 

 

홍 CEO는 글로벌 협력 의지도 내비쳤다. 그는 “이 자리에 함께한 통신사들이 지속해 협력한다면 통신사가 음성 커뮤니케이션에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 것”이라며 “LG유플러스가 꿈꾸는 미래에 공감했다면 언제든 연락해 달라”고 덧붙였다.

 

이날 기조연설에는 존 스탠키 AT&T CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 기업 CEO들이 연사로 참여했다. 홍 CEO는 이날 오후 삼성전자 부스를 찾아 노태문 삼성전자 DX부문장(사장) 안내를 받으며 갤럭시 S26 시리즈, 갤럭시 버즈 4, 갤럭시 XR 등 최신 기기를 체험했다.

