UAE 배치 ‘천궁-Ⅱ’ …이란 미사일 요격 [美, 이란 공습]

美 패트리엇·사드와 방어 기여

국산 방공무기론 첫 실전 투입

미국·이스라엘의 이란 공습 직후 이란이 걸프 지역에서 반격을 감행한 것과 관련, 아랍에미리트(UAE)에 배치된 국산 방공무기 천궁-Ⅱ가 이란이 쏜 미사일을 성공적으로 요격한 것으로 전해졌다.



3일 현지 언론에 따르면, UAE군에 배치된 천궁-Ⅱ 포대는 최근 이란이 발사한 다수의 탄도미사일과 순항미사일을 격추하는 데 성공했다. 국산 방공무기가 실제 전장에서 적 미사일을 격추한 것은 이번이 처음이다.

2025년 9월 29일 국군의날 미디어데이 행사에서 공개된 천궁-Ⅱ. 연합뉴스

천궁-Ⅱ의 정확한 요격 실적은 공개되지 않았지만, UAE 군 당국이 “이란의 적대적 위협을 성공적으로 차단했다”고 밝힌 점을 고려할 때 국내 시험 발사에서 보인 90% 이상 수준의 요격률을 기록한 것으로 보인다. 천궁-Ⅱ는 노후화된 호크 미사일을 대체하기 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 개발된 한국형 미사일 방어체계(KAMD)의 핵심 전력이다. 최대 사거리 40km, 고도 15km 이하에서 적 미사일을 직접 충돌해 파괴하는 ‘히트 투 킬(Hit-to-Kill)’ 방식을 채택하고 있다. 천궁-Ⅱ 1개 포대는 발사대 4기에 레이더, 교전통제소 등으로 구성된다.



방산업계에선 이번 실전 성과가 K-방산의 글로벌 시장 진출 확대에 기폭제가 될 것이라는 예측도 나온다. 실제 전장에서의 운용 기록인 ‘배틀 프루븐(Battle Proven)’은 방산 시장에서 수출 여부를 결정하는 핵심 지표이기 때문이다. 현재 UAE 외에도 사우디아라비아, 이라크가 천궁-Ⅱ 도입 계약을 맺은 상태다. 정부와 관련 기업은 이번 실전 데이터를 면밀히 분석해 천궁-Ⅱ의 성능 개량과 최적화에 활용할 계획이다.

한국 공군 지상요원들이 천궁-Ⅱ 발사차량으로 달려가고 있다. 세계일보 자료사진

방산업계에 따르면 UAE 군은 2022년 한국의 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스와 10개 포대 도입 계약을 체결한 이후 현재까지 2개 포대를 다중 미사일 방어망에 배치했다. 이번 공습 과정에선 천궁-Ⅱ와 함께 미국산 패트리엇(PAC-3)·사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 등 다른 방공무기도 함께 이란 미사일을 요격한 것으로 알려졌다.