여의도~마포대교 일부구간 주말 시민 개방

14·22·29일 오전 7~9시 개방

‘쉬엄쉬엄 모닝’ 사업 시범운영

앞으로 차량 통행이 적은 주말 ‘여의대교-마포대교’ 구간 일부 차로가 시민 여가 공간으로 개방된다.



서울시는 도심 도로를 시민에게 개방하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달부터 시범 운영한다고 3일 밝혔다.



시에 따르면 ‘쉬엄쉬엄 모닝’은 걷기·달리기·자전거 타기뿐 아니라 유아차, 반려동물과도 참여할 수 있는 ‘서울형 열린 생활체육프로그램’이다. 시는 여의도공원에서 출발해 여의대로를 따라 마포대교까지 이어지는 왕복 5km 코스를 14, 22, 29일 오전 7∼9시 총 3회 개방한다.



다만 시민 불편을 최소화하기 위해 도로를 전면 통제하지 않는 ‘부분 통제 방식’을 적용한다. 반대편 차로는 차량 통행을 유지한다.



출발·도착지인 ‘여의도공원 문화의 마당’에는 체력 수준을 직접 측정할 수 있는 ‘찾아가는 서울체력장’을 운영한다. 스트레칭 존, 포토존 등 부대 프로그램도 마련된다.



이번 행사는 제로 웨이스트(Zero Waste) 콘셉트로 운영된다. 시는 플라스틱과 일회용품 사용을 자제하고 개인 물병을 지참해 달라고 당부했다. 다만 출발지와 코스 내 반환점에 급수대를 설치해 운동 중 자유롭게 이용할 수 있도록 할 예정이다.