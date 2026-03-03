李 국빈 방문에 필리핀 불꽃놀이로 성대한 환영… BTS ‘다이너마이트’도 준비

이재명 대통령은 3일 수교 77주년 기념일에 맞춰 필리핀을 국빈 방문해 양국 정상 간 유대감을 견고히하는 데 힘을 쏟았다. 필리핀은 불꽃놀이 등 성대한 예우를 선보이며 이 대통령 부부를 환대했다.

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 3일(현지시간) 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 열린 국빈만찬에서 건배를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오후 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 말라카냥궁에서 주최한 국빈 만찬에 참석했다. 마르코스 대통령은 만찬사에서 “국제 정세의 불확실성이 심화하고 있는 상황에서 국제 질서를 더욱 단호히 지속적으로 수호해 나가야 된다는 데 뜻을 함께했다”면서 “오늘(3일) 체결된 수 건의 양해각서(MOU)를 통해 한국과 필리핀의 전략적 동반자 관계가 더욱 강화되길 기대한다”고 언급했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑을 통해 전했다. 양국 정부는 만찬에 앞서 진행된 정상회담을 계기로 MOU 9건, 시행약정 1건 등 총 10건의 문서를 체결했다.

이 대통령은 만찬사에서 “77년 전 오늘은 대한민국과 필리핀 간의 뜻깊은 우정과 연대, 동행의 역사가 시작된 날”이라며 “도움이 필요할 때마다 기꺼이 우리 국민의 손을 맞잡아 준 필리핀이 있어 ‘글로벌 책임 강국’으로 우뚝 설 수 있었다”고 감사를 표했다. 이어 7000개가 넘는 필리핀의 섬들과 다양한 꿈을 연결시키는 인프라 협력에 한국이 참여하고 있음을 강조하면서 “필리핀에서 직접 건조한 선박이 전 세계를 누비며 양국 조선업의 공동 성장을 이끌 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 3일(현지 시간) 마닐라 말라카냥 궁에서 열린 국빈 만찬에 앞서 페르디난드 마르코스 주니어 대통령, 부인 루이즈 아라네타 마르코스 여사와 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

필리핀 측은 수교기념일을 맞이해 만찬장 양쪽에 바나나 나무 3그루를 상징적으로 배치해 성장과 파트너십, 연속성을 표현했다고 강 대변인은 설명했다. 또 헤드 테이블 위에는 필리핀 국화인 ‘삼파기타’ 33송이와 77송이를 엮어 만든 화환 장식으로 양국 간 우정과 협력을 기원했다. 만찬 일정 하이라이트로 불꽃놀이가 진행됐으며, 이 대통령 부부와 마르코스 대통령 내외는 말라카냥궁 발코니에서 불꽃놀이를 관람했다. 배경음악으로는 BTS의 ‘다이너마이트’가 나오기도 했다.

강 대변인은 “만찬에 앞서 진행된 선물교환식에서 이 대통령은 대한민국 조선업의 오랜 역사와 기술력을 상징하는 황금 거북선 모형을 마르코스 대통령에게 선물하며 두 나라의 조선업 분야 협력을 각별히 기원했다”고 했다.

김 여사는 만찬에 앞서 마르코스 대통령의 부인 리자 마르코스 여사와 친교 일정을 가졌다. 안귀령 청와대 부대변인은 “두 여사는 한국전쟁 당시 필리핀군 파병을 결정한 엘피디오 퀴리노 전 대통령의 이름을 딴 ‘퀴리노’ 객실 등 영빈관 시설을 함께 둘러보며 양국의 오랜 인연을 되새겼다”고 전했다.