환자복 입고 휠체어 탄 87세 전원주 "유튜브 촬영 불가" 왜?

빙판길 낙상 사고를 당한 배우 전원주(87)가 당분간 활동을 중단한다.

2일 전원주 유튜브 채널 '전원주인공' 제작진은 "현재는 촬영이 불가해 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정이다. 더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다"면서 이렇게 밝혔다.

전원주가 얼마 전 빙판길에 넘어져 고관절 골절로 수술을 했기 때문이다.

다행히 전원주는 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌다. 그는 "제가 마음이 급하다. 집에서 천천히 나와도 되는데 내 딴에는 춤을 추며 빨리 걸어나오다가 뻗었다"고 설명했다.

이후 바로 병원을 찾았는데 고관절에 금이 갔다는 진단을 받았다.

전원주는 "그런데 지금은 멀쩡하다"고 했다. 유튜브 채널 제작진도 병원에서 환자복을 입은 채 엄지손가락을 치켜 든 채 환히 웃고 있는 전원주의 모습을 공개했다.

전원주는 치료를 끝낸 뒤 유튜브 활동을 다시 시작하겠다고 했다. 채널 제작진은 향후 아이템을 구상 중이다.

그는 "전원주는 여러분의 전원주다. 앞으로도 많은 사랑 부탁드린다. 나이가 먹어도 젊은 사람처럼 대해주는 여러분들 고맙다"고 전했다.

실제 전원주는 최근 유튜브 채널에 콘텐츠를 활발하게 올리면서 젊은 세대 사이에서 인기를 누리고 있다.

전원주는 1963년 동아방송 1기 공채 성우로 데뷔했다. 성우에서 배우로 전향한 뒤 다양한 작품에 나왔다. 특히 KBS 1TV 농촌 드라마 '대추나무 사랑걸렸네'를 통해 대중적 인지도를 확보했다.

남녀노소에게 더 이름을 알린 계기는 그녀의 자산이다.

장중 사상 최초로 주가 100만 원을 돌파하기도 한 SK하이닉스를 2만 원대에 산 장기 투자자라는 사실이 알려져 최근에도 계속 회자되고 있다. 역시 계속 오름세인 금값 투자에도 일가견이 있는 것으로 알려졌다.

과거 2억원에 구입한 서울 종로구 구기동 자택 가격이 최근 42억원까지 오른 것으로 알려져 화제가 됐다.

