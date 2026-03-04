“밥 안 먹었으니 괜찮겠지?”…군고구마 2개, 혈당은 더 빨랐다

밥 한 공기 탄수화물 65g, 중간 크기 고구마 2개면 이미 70g 수준

삶을 땐 GI 45~60, 굽는 경우 일부 연구서 80~90 안팎까지 상승

합병증 가르는 식후 혈당, 맹신 버리고 ‘총량’과 ‘순서’ 계산해야

아침 식탁, 김이 모락모락 나는 흰쌀밥을 밀어내고 노릇하게 구워진 군고구마 두 개를 집어 든다. “밥 대신이니까 혈당 걱정은 덜하겠지.” 달콤한 위안을 삼키지만, 우리 몸의 인슐린은 다르게 반응할 수 있다.

삶은 고구마는 흰쌀밥보다 당지수가 낮은 편으로 보고되지만, 굽는 방식에 따라 혈당 반응이 달라질 수 있다. 핵심 변수는 조리법과 총량이다. 게티이미지뱅크

4일 질병관리청 국민건강영양조사 최근 통합 자료에 따르면 국내 30세 이상 성인 수백만명이 당뇨병을 앓고 있으며, 전(前)당뇨 단계 인구도 1000만명 이상으로 추정된다. 혈당은 이제 전 국민의 건강 지표가 됐지만, 건강식이라는 이름표에 가려진 ‘탄수화물 총량’의 변수는 일상 곳곳에 숨어 있다.

고구마 조리법별 혈당 성적표. 제미나이 생성 그래픽

◆“당지수 낮으면 괜찮다?”…총량이 더 큰 변수

대한당뇨병학회 진료지침은 식후 혈당을 좌우하는 핵심 요인으로 ‘탄수화물의 총량’을 강조한다. 당지수(GI)는 흡수 속도를 보여주는 참고 지표일 뿐, 많이 먹어도 괜찮다는 면죄부는 아니라는 의미다.

국립농업과학원 국가표준식품성분표에 따르면 밥 1공기(210g)에 들어있는 탄수화물은 약 65g이다. 반면 중간 크기 고구마 1개(150g)는 30~35g 수준이다.

식사 대용으로 고구마 두 개를 먹으면 밥 한 공기와 비슷하거나 그 이상이 된다. 여기에 간식으로 추가한다면 하루 탄수화물 총량은 빠르게 늘어난다.

◆군고구마 GI, 조리법 따라 크게 달라져

조리법은 고구마의 혈당 반응을 바꾸는 중요한 변수다. 흰쌀밥의 GI가 70~85 수준으로 알려져 있는 반면, 물에 삶은 고구마는 45~60 범위로 보고된다.

그러나 굽거나 에어프라이어에 조리할 경우 상황은 달라질 수 있다. 고온에서 수분이 줄고 전분이 젤라틴화되는 과정에서 상대적으로 당 농도가 높아지며, 일부 연구에서는 80~90 안팎까지 보고된 사례도 있다.

품종과 조리 시간, 수분 함량에 따라 차이가 크지만, ‘굽는 방식’이 혈당 반응을 높일 수 있다는 점은 일관된 경향이다.

◆합병증 가르는 차이…계산된 식탁이 혈당을 지킨다

영국 전향적 당뇨병 연구(UKPDS)에 따르면 당화혈색소(HbA1c)를 1% 낮추면 미세혈관 합병증 위험은 37%, 당뇨 관련 사망 위험은 21% 감소하는 것으로 보고됐다. 특정 식품을 완전히 배제하기보다, 탄수화물 총량을 관리하는 전략이 장기적인 예후에 더 중요하다는 의미다.

의료 현장에서는 매 끼니 탄수화물(1), 단백질(1), 채소(2) 비율을 맞추는 균형식을 권한다. 서울 소재 대학병원 임상영양사는 “고구마가 식이섬유와 항산화 물질을 포함한 식품인 것은 맞지만, 체내에서는 결국 포도당으로 분해되는 탄수화물”이라며 “채소와 단백질을 먼저 먹고 탄수화물을 나중에 섭취하는 방식이 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 데 도움을 줄 수 있다”고 설명했다.

군고구마는 품종과 조리 조건에 따라 당지수가 80~90 안팎까지 보고된 사례가 있다. ‘대체’는 가능하지만 ‘추가’는 탄수화물 과잉으로 이어질 수 있다. 게티이미지뱅크

“밥 안 먹었으니 괜찮다”는 생각은 위험할 수 있다. 당뇨 식단의 핵심은 특정 식품의 배제가 아니라, 조리법과 총량을 고려한 배치다. 내일 아침, 군고구마를 선택하더라도 양과 조리 방식을 함께 계산하는 습관이 필요하다. 혈당 관리는 극단이 아니라 균형에서 출발한다.