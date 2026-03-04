“당신도 예외 아니다” 하루 90명 숨지는 ‘심장병’…이 음식 毒 된다

심장질환 사망 연 3만3000명…국내도 예외 아냐

고혈압·이상지질혈증 40% 안팎…가공식품 섭취 주의 필요

채소·생선 중심 ‘K-지중해식’ 식단…식탁이 혈관 건강의 출발점

3일 오후, 서울 시내 한 대형 병원 응급실 앞. 구급차 사이렌 소리와 함께 들것에 실려 온 50대 남성의 얼굴은 땀으로 젖어 있었다. 평소 건강을 자신하며 고기 위주의 회식을 즐기던 직장인이다.

국내 심장질환 사망자는 하루 평균 90명 안팎으로 추산된다. 고혈압과 이상지질혈증 유병률도 높은 수준을 보이며 심혈관 위험 요인이 확산되는 흐름이다. 게티이미지

가슴을 짓누르는 통증 끝에 내려진 진단은 급성 심근경색. 불과 한 시간 전까지만 해도 베이컨 샌드위치와 콜라를 마시던 일상이 응급 상황으로 바뀌었다.

국가데이터처가 발표한 ‘2024년 사망원인통계(잠정)’에 따르면 2024년 국내 심장질환 사망자는 연간 약 3만3000명이다. 인구 10만명당 사망률은 60명대 초반 수준으로, 단순 환산하면 하루 평균 90명 안팎이 심장질환으로 목숨을 잃는 셈이다. 암에 이어 주요 사망 원인 중 하나로 자리하고 있다.

심장질환 데드라인: 하루 90명의 경고. 제미나이 생성 그래픽

위험 신호는 이미 만성질환 통계에서도 확인된다. 질병관리청 ‘2024 국민건강통계’에 따르면 30세 이상 성인의 고혈압 유병률은 약 30%, 이상지질혈증은 40% 안팎으로 보고됐다.

혈압과 콜레스테롤 관리가 제대로 이뤄지지 않을 경우 심근경색과 뇌졸중 위험이 높아질 가능성이 크다.

◆전 세계 사망 32%가 ‘심혈관 질환’…식단 관리 중요

세계보건기구(WHO) 집계에 따르면 전 세계적으로 매년 약 2000만명이 심혈관 질환으로 사망하며, 이는 전체 사망의 약 32%를 차지한다. 3명 중 1명꼴이다.

30세 이상 성인 약 6명 중 1명꼴로 당뇨병 유병이 보고되는 가운데, 당뇨병과 이상지질혈증이 함께 존재하면 심혈관 사건 위험은 유의하게 높아진다.

공복 혈당이 126mg/dL 이상이거나 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤 수치가 높은 경우 보다 적극적인 관리가 필요하다.

서울의 한 대학병원 순환기내과 전문의는 “응급실에 오는 비교적 젊은 심근경색 환자 중 상당수가 배달 음식과 단 음료 섭취가 잦은 편”이라며 “혈관 건강은 매일의 식습관과 밀접하게 연결돼 있다”고 말했다.

영국 런던 할리 스트리트 ‘더 내셔널 하트 클리닉’ 설립자이자 예방 심장 전문의 프란체스코 로 모나코 박사는 저서 ‘하트 세이버(Heart Saviour)’에서 가공식품과 과도한 당 섭취를 줄일 것을 강조한다.

베이컨, 소시지 등 가공육은 염분과 포화지방 함량이 높아 혈압과 LDL 콜레스테롤 상승과 관련이 있다. 즉석식품과 일부 가공 스낵 역시 나트륨과 포화지방 섭취를 늘릴 수 있다.

가당 음료의 과도한 섭취는 혈당 상승과 체중 증가를 통해 심혈관 질환 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 다수 보고돼 있다.

◆채소와 건강한 지방 중심 식단…생활 속 실천이 관건

전문가들은 채소, 콩류, 생선, 견과류, 올리브유 등을 중심으로 한 지중해식 식단이 심혈관 위험 감소와 연관이 있다는 연구들이 축적돼 있다고 설명한다.

전문가들은 가공육과 가당 음료 섭취를 줄이고 채소와 건강한 지방 위주의 식단을 유지하는 것이 심혈관 질환 위험 관리에 도움이 될 수 있다고 조언한다. 게티이미지

혈관 건강은 나이뿐 아니라 식습관, 운동, 흡연 여부 등 생활요인의 영향을 크게 받는다. 짠 국물 섭취를 줄이고, 정제 탄수화물 대신 잡곡을 선택하며, 가공육과 가당 음료 섭취를 줄이는 작은 변화가 위험 관리의 출발점이 될 수 있다.