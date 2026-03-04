산다라박, 박봄 마약 주장에 “사실무근…오히려 박봄 걱정”

그룹 2NE1 멤버 박봄이 뜬금 없이 같은 팀 산다라박에 대한 황당한 마약 의혹을 제기한 가운데, 산다라박 측이 이를 전면 부인했다.

4일 가요계에 따르면, 산다라박 측은 박봄의 주장에 사실무근이라며 박봄의 현 건강 상태에 대해 걱정하고 있다.

산다라박은 현재 소속사에 적을 두고 있지 않아 당장에 공식 대응이 어려운 것으로 알려졌다.

하지만 팀 활동이 활발했을 당시에도 맏언니로서 박봄을 챙겨온 만큼, 그녀를 곤혹스럽게 만들 제스처를 어떻게든 취하고 싶지 않은 것으로 전해졌다.

또한 공교롭게도 이재명 대통령이 필리핀을 국빈 방문 중인 점도 산다라박 측이 조심스레 대응하는 이유로 추정된다. 필리핀에서 오랜 기간 학창 시절을 보낸 산다라박은 현지 한류 붐 주역 중 한명이다. 전날 이 대통령 필리핀 국빈 만찬 문화 공연에선 산다라박의 노래가 연주되기도 했다.

박봄은 전날 자신의 인스타그램을 통해 자신의 건강 상태에 대해 주의력 결핍증이라며 "박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다"고 근거 없는 주장을 내놨다.

앞서 박봄이 소셜 미디어에 여러 황당한 주장을 써온 만큼 해당 글에 신빙성이 떨어진다는 지적이 많다. 팬들은 그녀의 심리 상태와 건강 상태를 걱정 중이다.