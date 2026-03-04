‘관록의 힘’ 오성욱, 드림투어 최초 3연속 우승 달성

‘PBA 챔피언’ 출신 오성욱(47)이 드림투어에서 최초로 3연속 우승을 달성했다.

오성욱은 3일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025∼2026 PBA 드림투어 7차전 결승전에서 임택동을 세트스코어 3-1(7-15, 15-8, 15-11, 15-9)로 제치고 정상에 올랐다. 오성욱은 우승 상금 1000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가해 시즌 랭킹 1위(3만450점) 자리를 굳건히 지켰다.

드림투어 7차전 우승으로 사상 첫 3연속 정상에 오른 오성욱. PBA 제공

지난 2월 열린 5차전부터 7차전까지 23경기를 모두 승리한 오성욱은 드림투어 최초로 3연속 우승을 달성했다. 역대 한 시즌 드림투어에서 3개 대회 우승을 차지한 건 2019∼2020시즌 선지훈(우리금융캐피탈) 이후 오성욱이 역대 2번째다.

1세트를 7-15(8이닝)로 내준 오성욱은 2세트엔 2-5로 뒤지던 4이닝째 하이런 8점으로 10-5로 역전했다. 오성욱은 5이닝부터 곧바로 1-2-1-1 연속 득점으로 15-8(8이닝)로 승리, 세트스코어를 동률로 만들었다.

승부처는 3세트였다. 8-8 박빙의 상황에서 오성욱은 10이닝째 4점을 터트리며 12-8로 앞서갔다. 임택동이 11이닝에 1점, 12이닝에 2점을 올려 1점 차까지 쫓았지만, 오성욱은 13이닝부터 15이닝까지 1점씩 추가해15-11(15이닝)로 승리, 세트스코어 2-1로 역전했다. 기세를 탄 오성욱은 4세트 1이닝부터 터진 하이런 8점을 앞세워 15-9(6이닝)로 승리하며 우승을 확정했다.

오성욱은 “정말 기쁘지만, 아직까지 경기 감각이 온전치 않다. 이번 대회에서 2번이나 패배할 수도 있었는데, 운 좋게 기회가 와서 우승까지 할 수 있었다”라며 “드림투어 파이널까지 3주 정도 남았는데 체력을 더 끌어올려서 대회에 임하도록 하겠다”고 소감을 전했다.

드림투어 7차전이 오성욱의 우승으로 마무리된 가운데 PBA는 오는 6일부터 15일가지 열흘간 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 프로당구 2025∼2026시즌 왕중왕전 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십 2026’을 개최한다.