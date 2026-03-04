중등인강 엠베스트, 자기주도 학습 습관 기르는 ‘1:1 학습 관리’ 제공

사진=엠베스트 제공

새 학년, 새 학기는 새로운 선생님, 달라진 교과 구성, 늘어난 수행평가 등으로 학교 생활 전반이 빠르게 변화하는 시기다. 특히 중학생은 수업 시간표와 방과 후 일정이 촘촘해지면서 하루 일과를 체계적으로 관리하는 것이 무엇보다 중요하다. 이 시기에 학습 흐름을 제대로 잡지 못하면 성적 관리에도 부담이 커질 수 있다.

메가스터디교육의 중등인강 1위(016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 비교 및 주요 중등 인강 누적 성적 장학생 배출 데이터 기준) 엠베스트는 학생 개개인에게 전문 담임 선생님을 배정하는 1:1 맞춤 학습관리 서비스를 운영하고 있다. 학생의 학습 수준에 맞는 진도 설정과 진로·진학 상담, 시험 기간 집중 관리 등이 체계적으로 이뤄진다.

엠베스트의 중등 학습 관리는 담임 선생님이 매주 전화 상담을 통해 학습 현황을 점검하고, 학생 수준에 맞는 진도를 설계하며 조정한다. 학습 이해도와 학교별 시험 일정을 반영해 개인별 계획을 세우기 때문에 무리 없이 꾸준한 학습이 가능하다.

또한 학생과 학부모를 대상으로 1:1 진로 및 학습 상담을 제공한다. 시험 기간에는 집중 관리 체제로 전환되어 과목별 우선순위를 조정하고 취약 단원을 보완하며, 학습 밀도를 높여 실전 대비에 집중할 수 있도록 돕는다. 성취 기준을 충족한 학생에게는 ‘목표 달성 장학금’ 등 장학 제도를 안내해 학습 동기를 강화한다.

엠베스트 관계자는 “중학생 시기는 공부량이 늘어나는 만큼, 제대로 학습 방향과 목표를 잡는 것이 가장 중요하다”라며 “전문 학습 관리 시스템으로 학생들이 매일 스스로 학습을 운영하고, 학습 자신감과 성적 향상까지 함께 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

엠베스트의 1:1 학습 관리에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.