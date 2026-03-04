대구 동구, ‘예스 키즈존’ 지정 음식점 확대 운영

대구 동구는 육아친화적 외식문화 조성을 위해 31일까지 ‘예스(YES) 키즈존’ 지정음식점에 참여할 일반음식점∙휴게음식점∙제과점 20곳을 추가 모집한다고 4일 밝혔다.

예스 키즈존은 노(NO) 키즈존 확산에 따른 양육자의 불편을 해소하고, 아이 동반 가족이 눈치 보지 않고 편안하게 식사할 수 있도록 어린이 전용 물품을 갖춘 업소를 의미한다.

대구 동구 한 음식점에 예스키즈존 공식 인증 스티커가 붙어있다. 대구 동구 제공

동구는 2024년 대구 최초로 예스키즈존 사업을 도입한 이후 2년에 걸쳐 총 60곳을 지정∙운영하며 호응을 얻어왔다. 올해 20곳을 추가 모집해 지역 예스키즈존을 80곳으로 확대 운영할 예정이다.

올해도 아이동반 가족을 환영하는 일반∙휴게음식점∙제과점 중 어린이 메뉴 혹은 어린이 식사도움용품(식기∙의자)을 비치한 업소면 신청할 수 있다. 현장평가 및 심사를 통해 대상업소로 최종 선정한다.

선정 업소에는 △예스키즈존 공식 인증 스티커 △어린이용 식기 세트∙의자 △장난감 등 30만원 정도의 식사 도움 용품을 지원한다. 구청 소셜미디어(SNS)와 홈페이지 등을 통한 다각적인 홍보 혜택도 제공한다.

특히, 올해는 ‘동구맛집’ 홈페이지 내 예스키즈존 게시판을 통해 시민들이 어디서나 어린이 놀이시설 및 놀이방 유무 등 상세 정보를 한눈에 확인하고 방문할 수 있도록 편의성을 높였다.

윤석준 동구청장은 “예스키즈존 확대를 통해 위생 수준 향상은 물론 가족 단위 외식 소비를 촉진하여 침체된 외식업계에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.