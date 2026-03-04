‘하이큐티’에서 솔로로…허유진, 7일 솔로 데뷔곡 ‘7 Days’ 발표

걸그룹 ‘하이큐티’에서 활약했던 허유진이 솔로 아티스트로서 첫걸음을 시작한다.

4일 소속사 스페이스 엔터테인먼트에 따르면 허유진은 7일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 솔로 싱글 ‘세븐 데이즈(7 Days)’를 공개한다.

이번 신곡은 그룹 활동을 넘어 홀로서기에 나선 허유진의 새로운 시작이자, 동시대를 살아가는 20대 청년들의 뜨거운 도전 의지를 투영한 곡이다.

신곡의 핵심 메시지는 이른바 ‘중꺾마(중요한 것은 꺾이지 않는 마음)’이다.

결과만큼이나 소중한 ‘과정’의 가치를 조명하며, 의욕 넘치지만 때로는 좌절하는 청춘들에게 실패에 주저앉지 않고 다시 일어설 수 있는 긍정의 에너지를 전한다.

“가끔은 쉬어가도 돼, 함께라면 충분해. 포기란 없어 버텨내면 돼 너와 함께” 등의 가사를 통해 매일 포기하지 않고 나아가자는 진심 어린 위로와 격려를 담았다.

강렬한 록 사운드와 경쾌한 댄스 비트가 어우러져 누구나 쉽게 따라 부를 수 있도록 했다.

티빙 드라마 ‘사장님의 식단표’의 오리지널사운드트랙(OST)을 쓴 헤미안(HEMIAN)을 비롯해 리비(LiVi), 플레임(FLAME)이 참여해 완성도를 높였다.

허유진은 “이 곡을 발매하기까지 수많은 기적이 있었다”라며 “쉽지 않았기에 더 소중한 이 노래가 여러분에게 꼭 닿았으면 좋겠다”고 소감을 전했다.