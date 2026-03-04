메뉴보기메뉴 보기 검색

與연대·통합추진준비위 설치…"혁신당 등과 연대 활동 담당"

박수현 "추진준비위, 전면적인 선거연대 목적 아냐"

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 '연대·통합 추진준비위'를 구성했다.

민주당은 4일 최고위에서 이같이 결정했다고 박수현 수석대변인이 전했다.

 

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 박수현 수석대변인.
박 수석대변인은 "추진준비위는 조국혁신당 및 제정당, 시민사회단체 등과의 연대 활동을 주로 담당하게 될 것"이라고 말했다.

추진준비위 위원장은 조승래 사무총장이, 부위원장은 이연희 전략기획위원장이 각각 임명됐다.

민주당은 다른 위원은 실무 당직자를 중심으로 구성할 예정이다.

앞서 정청래 대표는 지방선거 전 혁신당과 합당할 것을 제안했으나 당내 반대로 이를 지방선거 이후로 미루면서 추진준비위 구성 방침을 밝힌 바 있다.

박 수석대변인은 추진준비위가 향후 혁신당이 요구하는 선거연대와 함께 지방선거 이후 양당의 통합 논의까지 진행하는지 묻는 말에 "기본적으로 (그런 주제들이) 다 포함될 것"이라며 "혁신당 뿐 아니라 각 당과 시민사회단체와의 연대의 틀도 함께 논의할 것"이라고 말했다.

그는 혁신당 등과 선거연대 차원에서의 지역 배분 문제도 추진준비위에서 논의하느냐는 질문에는 "추진준비위에서 그런 것을 계획하고 있지 않다. 필요한 시기에 필요한 만큼의 논의는 할 수 있으나, 현재 전면적인 선거연대를 목적으로 추진준비위를 규정하고 있지는 않다"고 일축했다.

한편 박 수석대변인은 당 안팎에서 김부겸 전 국무총리의 대구시장 '차출설'이 나오는 것과 관련, "전적으로 김 전 총리가 결정할 문제"라며 "당에서는 이와 관련해 논의하거나 (김 전 총리에게 출마를) 요청한 바 없다"고 답했다.

그는 정청래 대표와 송영길 전 대표간 5일 만남과 관련, 인천 계양을 국회의원 보선 공천 문제가 논의되느냐는 질문에는 "송 전 대표의 인사차 예방"이라며 "공천이나 지역구 등 민감한 문제는 공관위에서 논의할 문제이기 때문에 당 대표와 논의할 대화 주제가 아니다"라고 말했다.

