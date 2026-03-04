"작업실 가둬놓고 폭언만" 디아크, 소속사 공개 저격

래퍼 디아크가 소속사로부터 앨범 제작 지원을 받지 못하고 폭언을 들었다며 공개적으로 불만을 터뜨렸다.

디아크는 4일 자신의 소셜미디어에 거울 셀카 사진과 함께 소속사를 겨냥한 글을 올렸다.

그는 "앨범이나 내주세요 회사야"라며 "2024년 11월 발매한 '리뉴(Re:new)' 앨범 빼놓고 가내수공업만 하면서 왜 저를 욕하느냐"고 주장했다.

이어 "작업실에 가둬놓고 폭언만 할 거면 안 하겠다"고 적는 등 소속사와의 갈등을 시사했다.

중국 출신인 디아크는 엠넷 '쇼미더머니 777' '쇼미더머니 9' 등에 출연해 얼굴을 알렸으며, 2021년 '고등래퍼4'에서 3위를 차지하며 주목받았다. 이후 피네이션을 거쳐 신생 매니지먼트사 가즈플랜과 전속계약을 체결하고 활동해왔다.

앞서 디아크는 지난해 10월 대마 관련 혐의로 경찰 조사를 받았으나, 이후 정밀 검사에서 음성 판정을 받았다며 결백을 호소한 바 있다.

그는 올해 1월 자필 편지를 통해 "단순 흡입 의혹으로 억울하게 조사를 받았지만 결백을 증명했다"며 "바르게 살고 음악으로 세상과 소통하겠다"고 밝혔다.

