"민주당·조국혁신당 동시 출마 없다"던 황운하, 말 바꿨다

황운하 조국혁신당 의원이 세종시장 선거를 앞두고 단일화 입장을 번복했다.

그동안 "민주당과 조국혁신당 후보가 동시에 나오는 일은 결코 없다"고 단언해왔던 황 의원은 4일 정부세종청사 앞 기자회견에서 조건부 단일화 가능성을 언급하며 기존 태도를 사실상 뒤집었다.

황운하 조국혁신당 의원이 4일 세종시 정부세종청사 앞에서 세종시장 출마를 선언하며 세종시 발전을 위한 비전과 공약을 발표하고 있다.

황 의원은 이날 기자회견에서 "삼파전이든 사파전이든 반드시 1등을 하겠다"면서도 "국민의힘 후보가 당선될 가능성이 있는 지역에서는 단일화가 불가피하다"고 밝혔다. 독자적 승리를 자신하던 기존 발언과 달리, 현실적 계산을 반영한 발언으로 해석된다.

그는 "세종시장 선거 승리에 단일화가 필요조건은 아니다"면서 "단일화가 성사되지 않아도 내가 1등을 하면 된다"고 강조했다. 그러나 동시에 "민주진보 진영 시민들의 요구에 응답하기 위해 단일화 논의는 반드시 진행돼야 한다"고 덧붙였다.

황 의원은 호남 지역을 예로 들며 "민주당과 선의의 경쟁을 통해 고인물을 청산하고 새로운 인물이 들어와 정치 개혁을 이뤄내야 한다"고 주장했다. 반면 세종시장 선거에서는 "단일화가 전제 조건은 아니지만, 보다 확실한 승리를 위해 바람직하다"고 설명했다.

지역 정치권은 황 의원의 입장 변화가 세종시장 선거 전략의 불확실성을 드러낸다고 지적한다.

한 관계자는 "민주당과 조국혁신당이 경쟁을 벌이더라도 국민의힘 후보가 당선될 가능성이 없는 지역에서는 독자 출마를 강행하겠다는 뜻"이라며 "하지만 국민의힘 후보가 위협이 되는 지역에서는 단일화를 추진하겠다는 조건부 전략"이라고 말했다.

그러면서 "황 의원의 발언은 '무조건 단일화'에서 '상황에 따라 단일화'로 선회한 것으로, 민주진보 진영 내부의 갈등과 혼선을 불러올 수 있다"며 "세종시장 선거를 앞두고 황 의원의 태도 변화가 어떤 파장을 낳을지 주목된다"고 밝혔다.

<뉴시스>