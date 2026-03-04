'빚투' 32조원…증권사들, 한도 소진에 신용거래 일시 중단

'빚투'(빚내서 투자) 금액이 32조원을 넘어선 가운데 일부 증권사들이 신용거래융자 신규 거래를 일시 중단했다.



한국투자증권은 4일 오전 8시부터 신용거래융자 신규 매수 및 신규거래대주 신규 매도를 일시 중단했다. 재개 시점은 미정이다.

이는 신용공여 한도가 소진된 영향이다.



자본시장법에 따르면 종합금융투자사업자는 신용공여 시 그 합계액이 자기자본의 100%를 초과해서는 안 된다.



NH투자증권은 오는 5일부터 신용거래융자 신규 매수를 일시 중단한다. 역시 재개 시기는 아직 정해지지 않았다.



신한투자증권도 전날 신용공여 한도 소진이 예정됐다면서 "한도 소진 시 예탁증권 담보대출 및 신용융자 서비스가 중단될 수 있음을 안내한다"고 공지했다.



신용거래융자는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로, 금융투자협회는 지난 3일 기준 32조8천41억원으로 집계됐다고 밝혔다.



이는 사상 최고치로 코스피가 지난달 사상 최고치를 잇달아 경신하면서 증시로 들어오기 위해 대기하는 자금이 늘어난 영향으로 풀이된다.



그러나 이달 들어 이란 사태 여파로 코스피가 속절없이 급락하면서 빚투 금액에 대한 우려가 나오고 있다.



신용융자는 대출을 지렛대 삼아 고수익을 꾀할 수 있지만, 주식이 대출 담보로 잡히기 때문에 주가 하락 시에는 담보 가치 부족으로 보유 증권이 강제로 처분(반대매매)돼 큰 손해를 볼 수 있다.



신한투자증권은 "최근 시장 변동성 확대로 인한 계좌 내 담보 비율 가치의 급변으로 반대매매 등 불이익이 발생하지 않도록 각별히 유의해달라"고 안내했다.

<연합>