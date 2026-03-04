엄인숙, 이은해 잇는 女사이코패스…약물·위장·발뺌 '판박이'

물리력 쓰는 男과 달라…생명 통제? 쾌락 추구? 범행 동기는 미궁

서울 강북구 모텔에서 남성들을 연이어 숨지게 한 20대 여성 김모씨가 사이코패스(반사회적 인격장애)로 판명되면서 여성 사이코패스 특유의 '범죄 문법'에도 관심이 쏠린다.



유영철이나 강호순처럼 물리력을 앞세우는 남성 사이코패스와 달리, 여성 사이코패스는 독극물이나 약물을 이용해 피해자의 무력한 상태를 노리는 경향이 있다.

남편과 내연남을 약물로 살해한 뒤 사고사로 위장해 보험금을 타고 가족들까지 실명에 이르게 한 '엄 여인 사건'의 엄인숙, 복어 독 등을 먹이고 구조 요청을 묵살해 숨지게 한 '계곡 살인 사건'의 이은해 모두 유사 패턴을 보였다. 두 사람도 사이코패스 진단에서 고위험군 판정을 받은 바 있다.



이번 김씨의 범행 역시 궤를 같이한다는 평가다. 김씨도 약물을 사용했고 "먼저 갈게"라는 메시지를 남기는 등 피해자가 술을 먹고 잠든 것처럼 위장했다. 생성형 인공지능(AI)을 이용해 약물과 술 동시 복용의 위험성을 여러 차례 검색했음에도 "죽을 줄 몰랐다"는 취지로 진술하며 책임을 회피하고 있다.



전문가들은 여성 사이코패스의 범행 이면에 복합적인 정서적 요인이 자리하고 있다고 지적한다.

서울 강북구 모텔 살인 사건 피의자 김모씨가 지난 2월 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 경찰에 따르면 김모씨는 지난 2월 9일 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는다. 연합뉴스

이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 "이은해, 엄인숙 등 여성 사이코패스 범죄자들은 통상 '냉혈한'의 특징을 보이는 사이코패스와 달리 정서 불안 등 정신질환 요소를 복합적으로 동반하는 경우가 많다"고 분석했다.



이 교수는 "이들은 충동 조절에 문제가 있어 타인에게 해를 가할 위험성이 있음에도 본인이 피해자인 것처럼 호소하는 양상을 보이기도 한다"고 덧붙였다.



성별을 넘어 범행 목적과 수단이 다양화하고 있다는 분석도 나온다.



오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 "이번 사건의 경우 금전적 목적 없이 약물을 이용해 인간의 생명을 통제하려는 목적이 있었던 것으로 보인다"며 "매우 특이한 사례"라고 했다.



배상훈 우석대 경찰행정학과 교수도 "약물을 사용한 점은 전형적인 여성 범죄자의 특성이지만, 전형적인 남성 범죄자의 범행 동기와 유사하게 죽어가는 피해자의 모습을 지켜보며 쾌락을 느꼈을 가능성이 있다"고 진단했다.



경찰은 김씨와 관련된 추가 피해자가 있는지 밝히는 데 수사력을 모으고 있다.

