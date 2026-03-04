李대통령, 34년前 도왔던 필리핀 노동자 깜짝만남…자서전 선물

공장서 일하다 팔 잃고 강제 출국…李대통령 "어디서 일하든 똑같은 권리"

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 34년 전 인권 변호사 시절 도왔던 필리핀 노동자 출신 아리엘 갈락 씨와 4일(현지시간) '깜짝 만남'을 가졌다.



청와대에 따르면 갈락 씨는 1992년 한국 공장에서 일하다가 팔이 잘리는 사고를 당했으나 보상금을 받지 못하고 강제 출국을 당했다.

당시 변호사였던 이 대통령은 재심을 청구해 그가 요양 인정과 산업재해 보상금을 받을 수 있게 도왔다.



갈락 씨는 이 대통령과 만난 자리에서 "알아봐 주시고 만나 뵐 수 있어서 영광이고 감사하다"며 "비록 사고를 당했지만 한국에 대해 늘 좋은 기억을 갖고 있다"고 말했다.



이 대통령은 "(당시는) 산업재해를 당한 외국인들의 강제 출국이 흔하던 시절"이라고 회고하며 "덕분에 (지금은) 후배들은 억울한 일이 없다"고 했다.



또 "한국 사람들도 외국에 노동자로 많이 나가서 일하는데 어떤 시기, 어느 곳에서 일하든 똑같은 권리와 자유를 가지고 있다"며 "억울했을 텐데 한국에 대해 좋은 기억을 갖고 있어 줘서 감사하다"고 덧붙였다.



이 대통령은 갈락 씨에게 근황을 묻고, 동석한 딸을 보며 "잘 키우셨다"고 덕담하기도 했다.



이 대통령의 부인 김혜경 여사는 직접 수박 주스를 만들어 갈락 씨에게 권했다.



갈락 씨와의 인연은 이 대통령이 펴낸 자서전에도 수록됐다. 자서전에서 이 대통령은 "갈락에게 그 돈이 사과나 위로가 될까 싶었다. 기쁘기보다 그날따라 내 굽은 팔은 더 많이 아팠고 술은 더 많이 마셨던 것 같다"고 적었다.



이 대통령은 갈락 씨에게 자서전을 선물하고 함께 기념사진을 찍었다.



강유정 청와대 대변인은 "한국과 필리핀 양국 정부는 국민 교류가 더욱 활성화하고 상대국에서 안전하게 체류할 수 있게 정책적, 제도적 뒷받침을 더욱 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

<연합>