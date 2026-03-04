YG엔터 "빅뱅과 데뷔 20주년 공연 합의 완료"…4년 만의 완전체 컴백에 기대감↑

빅뱅 공연 이어 글로벌 투어 전개

빅뱅 대성, 지드래곤, 태양. 태양 인스타그램

올해 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅(BIGBNAG)이 완전체로 돌아온다.

양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서는 4일 공식 유튜브 채널에 출연해 2026년 YG엔터테인먼트의 2026년 계획을 공식 발표했다.

양현석은 "올해가 빅뱅의 20주년이다"라고 말문을 열며 '빅뱅 소식도 업데이트가 있는지'를 묻는 질문에 "오늘 제 이야기가 핵심 포인트가 될 것 같다"고 답했다.

YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서. YG엔터테인먼트 유튜브

이어 "YG에서 가장 성공한 남자 그룹. 사람들이 빅뱅을 그리워하고 빅뱅의 공연을 기다리는 이유는 그동안 그들이 불러왔던 수많은 히트곡들을 다시 현장에서 무대로 보고, 듣고싶은 그 마음 하나일 거라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "올해 빅뱅 20주년을 맞아서 빅뱅 공연을 개최하기로 합의를 한 상태고, 글로벌 투어가 시작될 것을 선언한다"고 밝혔다.

또 "워낙 오랜 시간동안 손, 발을 맞춰온 가수들이기 때문에 어려운 점은 전혀 없을 것"이라며 "빅뱅의 이름답게 완벽하고 훌륭한 공연을 만들도록 YG의 모든 스태프들이 최선을 다해 노력하겠다"고 전했다.

YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서. YG엔터테인먼트 유튜브

YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서. YG엔터테인먼트 유튜브

이같은 소식에 앞서 빅뱅 멤버들은 올해 20주년을 맞아 각자의 자리에서 완전체 컴백을 언급한 바 있다.

멤버 지드래곤(G-DRAGON)은 최근 자신의 솔로 팬미팅에서 "올해 빅뱅이 20주년 컴백을 한다. 멤버이자 동시에 팬의 마음으로 저 또한 기대하고 있고, 멤버들 모두 같은 마음일 것"이라고 했고, 대성 또한 자신의 앙코르 콘서트에서 "올해 빅뱅 20주년이라는 뜻깊은 이벤트를 앞둔 있는 만큼, 잠시 숨을 고른 뒤 큰 '대(大)', 소리 '성(聲)'에 걸맞은 모습으로 다시 인사드리겠다"고 전한 바 있다.

빅뱅의 완전체 활동은 2022년 4월 발매한 앨범 '봄여름가을겨울 (Still Life)'이 마지막으로, 4년 만의 완전체 컴백이 현실화되자 팬과 대중들의 기대가 높아지고 있다.

하지만 이번 컴백은 2023년 팀을 탈퇴한 멤버 탑(T.O.P)을 제외한 지드래곤, 태양, 대성 세 명만 활동할 것으로 예상된다.