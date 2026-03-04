씨앤씨인터내셔널, ‘제60회 납세자의 날’ 맞아 모범납세자 국세청장 표창 수상

책임 경영 통해 장기적 납세 신뢰 축적

지난 3일, 동화성세무서에서 진행된 기념행사에서 국세청장 표창을 수상하고 있는 성기훈 씨앤씨인터내셔널 부대표(오른쪽)

글로벌 종합 화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널(대표 배수아)이 3월 3일 ‘제60회 납세자의 날’을 맞아 모범납세자로 선정돼 국세청장 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.

모범납세자 표창은 성실한 세금 납부를 넘어, 투명한 경영과 고용·수출·산업 경쟁력 제고 등 기업 활동 전반의 기여도를 종합적으로 평가해 수여되는 포상이다. 씨앤씨인터내셔널은 혁신 제형 개발과 품질 일관성을 기반으로 글로벌 시장에서 K-뷰티 경쟁력을 높이며 성실 납세 원칙을 일관되게 실천해 온 점에서 높은 평가를 받았다.

씨앤씨인터내셔널은 성실 납세와 책임 경영을 기본 원칙으로, 기업의 투명성을 높이기 위한 내부 관리 체계를 지속적으로 강화해 왔다. 회사는 신고·납부 과정의 신뢰도를 높이는 한편 관련 법규를 준수하는 책임 경영을 통해 장기적인 납세 신뢰를 축적해 왔다고 밝혔다.

배수아 씨앤씨인터내셔널 대표이사는 “이번 수상은 씨앤씨인터내셔널이 기업으로서 마땅히 지켜야 할 성실 납세의 원칙을 꾸준히 실천해 온 결과”라며, “앞으로도 투명하고 책임 있는 경영을 바탕으로 K-뷰티 산업의 경쟁력 강화와 국가 경제 발전에 기여할 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

한편, 씨앤씨인터내셔널은 1997년 아이라이너 등 펜슬 품목 제조로 시작해 현재는 색조 전 카테고리와 함께 스킨케어, 하이브리드 제품까지 포트폴리오를 확대하며 K-뷰티 트렌드를 선도하는 종합 화장품 ODM 기업으로 성장해 왔다. 500여 개 이상의 글로벌 브랜드에 맞춤형 솔루션을 제공하며 기술·품질·납기 역량을 인정받고 있으며 이를 통해 글로벌 시장에서 K-뷰티 산업 경쟁력 제고에 기여하고 있다.