컬리, 사상 첫 연간 영업이익 흑자 달성…매출도 역대 최대

컬리가 지난해 연결기준 매출이 전년 대비 7.8% 증가한 2조3671억원으로 역대 가장 많았다고 4일 밝혔다. 영업이익은 131억원으로 창사 이래 첫 흑자로 전환했다.

전체 거래액(GMV)은 3조5340억원으로 13.5% 늘었다. 특히 4분기 16.2%의 성장률을 기록하며 최근 3년 내 가장 높은 분기 성장세를 보인 것으로 집계됐다.

컬리 연도별 경영 실적. 컬리 제공

컬리는 이번 흑자 달성의 주요 원인으로 신선식품을 비롯한 주력 사업의 안정적성장과 신사업 포트폴리오의 다각화를 꼽았다.

마켓컬리는 거래액 기준 전년 대비 11% 신장했고, 뷰티컬리 역시 고른 성장세를 유지했다고 컬리는 설명했다.

사업다각화 부분에서 풀필먼트서비스(FBK)와 판매자배송상품(3P) 거래액이 1년 동안 54.9% 증가했다. 네이버와 협업한 ‘컬리 N 마트’도 출시 이후 월평균 거래액이 50% 이상 늘어났다.

유료 멤버십인 ‘컬리멤버스’ 가입자 수가 약 140만명으로 집계됐다. 4분기에만 20만명 이상이 새로 가입한 것으로 나타났다.

컬리 김종훈 경영관리총괄(CFO)은 “이번 첫 연간 흑자는 구조적 혁신을 통해 매출 성장이 이익 확대로 직결되는 비즈니스 모델을 확립했다는 데 큰 의미가 있다”며 “검증된 수익 모델을 바탕으로 지속 가능한 성장 동력을 확보한 만큼 신사업의 안정적인 시장 안착과 미래 가치 제고를 더욱 속도감 있게 추진할 것”이라고 말했다.