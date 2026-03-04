[기고] 신학기 아이들의 안전, 공동체의 관심이 곧 울타리

새 학기를 맞이하는 교정은 새로운 시작에 대한 기대와 설렘으로 가득하다. 하지만 활기찬 분위기 속에서도 아이들의 안전을 책임지는 경찰의 시선은 한층 깊어질 수밖에 없다. 통상 신학기는 학생 간 관계가 새롭게 형성되는 과정에서 갈등이 빈번해지고 방학 기간 잠재되어 있던 학교폭력의 징후들이 집중적으로 나타나는 매우 민감한 시기이기 때문이다.



문제는 아이들이 관계를 맺는 방식이 교실 울타리를 벗어나 디지털 공간으로 확장하면서 학교폭력의 양상 또한 단순한 다툼을 넘어 신종범죄의 형태로 진화하고 있다는 점이다. 친구를 불법 도박사이트 홍보에 가담시키거나 사회관계망서비스(SNS)를 통해 마약을 유통하는 등 과거에는 상상하기 힘들었던 새로운 범죄 수법들이 온·오프라인의 경계 없이 아이들의 일상을 위협하고 있다.

김호승 경찰청 생활안전교통국장

이에 경찰청은 학교전담경찰관(School Police Officer·SPO)을 중심으로 학교와 협력해 3월부터 4월까지 ‘신학기 학교폭력 예방 집중 활동기간’을 운영한다. 특히 학교폭력과 신종범죄에 대한 첩보 수집을 강화해 위험징후를 조기에 포착하고, 학교와 긴밀한 정보 공유를 통해 선제적 예방에 역량을 집중하고자 한다. 비행에 가담한 학생에 대해서는 SPO가 밀착관리해 재비행을 방지하는 한편 학교폭력, 도박·마약 등 최신 범죄 트렌드를 반영한 맞춤형 예방교육을 병행하고 아이들을 위한 대응체계를 더욱 공고히 할 계획이다.



아이들의 안전문제는 사이버 공간뿐 아니라 교문 밖 도로 위에서 더욱 중요하다. 최근 청소년의 개인형 이동장치(PM) 이용과 제동장치가 없어 사고위험이 높은 픽시자전거의 주행이 심각한 사회문제로 대두되고 있다.



경찰청은 2월23일부터 4월17일까지 ‘어린이 교통안전 대책’을 추진해 위반행위에 대한 단속을 강화하는 것은 물론 PM 공유업체에 대한 수사도 적극 검토해 아이들의 교통안전을 위해 총력을 기울일 방침이다.



그러나 경찰의 노력만으로는 아이들의 안전을 온전히 담보하기 어렵다. 안전은 공동체 구성원 모두가 각자의 위치에서 책임과 소임을 다할 때 비로소 완성되는 공동의 결실이기 때문이다.



따라서 경찰의 선제적 치안 활동과 함께 학교의 교육적 지도와 가정의 세심한 보살핌이 저마다의 영역에서 온전하게 발휘돼야 한다.



먼저 학교는 아이들 간의 갈등을 조기에 파악하여 원만히 해결하는 중재자 역할에 적극적으로 나서야 한다. 인성교육을 통해 서로 존중하는 문화를 조성함으로써 갈등을 교육적으로 해소하는 데 힘쓰는 한편 신종범죄에 대해서는 아이들의 눈높이에 맞는 실효성 있는 예방교육이 이루어질 수 있도록 역량을 집중해야 한다.



더불어 가정에서는 자녀의 일상을 세심하게 살피며 실질적인 관리 책임을 다해야 한다. 스마트폰의 무절제한 사용이 범죄로 이어지지 않도록 지도함은 물론, PM이나 픽시자전거와 같은 안전이 담보되지 않은 이동수단의 이용을 제한해 범죄와 사고의 위험으로부터 자녀를 보호하는 노력을 기울여야 한다.



이러한 촘촘한 연대의 틀 안에서 구축된 예방시스템이야말로 그 어떤 기술적 방어막보다 강력한 힘을 발휘할 것이다. 우리 사회 구성원 모두가 아이들을 지키는 든든한 일상의 배경이 되어줄 때 이번 봄 아이들의 책가방 속에는 불안 대신 희망과 설렘이 가득할 것이다.

