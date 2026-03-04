메뉴보기메뉴 보기 검색

이란 전쟁인데 금은 왜 약세?…안전자산 지위 약화에 현금 확보 움직임

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
송은아 선임기자 sea@segye.com
구글 네이버 유튜브

이란 전쟁 여파로 상승했던 금값이 하루 만에 급락세로 돌아섰다. 금융시장에서 현금 확보 수요가 큰 데다 대표적 안전자산인 금과 달러를 두고 투자자들이 달러를 선택한 영향으로 풀이된다.

 

한국거래소에 따르면 4일 KRX금시장에서 국내 금 가격은 전날보다 2.44%(6090원) 내린 24만3110원을 기록했다. 1g당 금값은 장중 한때 24만1170원까지 밀렸다. 1g당 금 가격은 전날 4.14% 상승했으나 이날 상승분의 절반 가량을 반납했다. 한국금거래소에서 이날 순금 한 돈(3.75g) 매입가도 107만6000원으로 전날보다 2.6%(2만8000원) 하락했다.

 

미국·이스라엘의 이란 타격으로 안전자산 수요가 증가하고 있는 지난 3일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴스1
미국·이스라엘의 이란 타격으로 안전자산 수요가 증가하고 있는 지난 3일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴스1

국제 글로벌 원자재 시장에서 전날 금 시세가 큰 폭으로 조정 받으면서 국내 금값도 동반 하락한 것으로 보인다. 3일(현지시간) 미국 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 187.9달러(3.5%) 내린 온스 당 5123.7달러로 마감했다. 

 

미국 선물 중개 전문회사인 RJO 퓨처스의 선임 시장전략가 밥 하버콘은 로이터통신에 “금값 하락세는 ‘유동성 확보를 위한 도피’, 즉 현금 확보 심리에 의해 주도된 것으로 보인다”며 “이런 가격 하락은 단기에 그칠 가능성이 높고 지정학적 리스크로 인한 안전 자산 대피 흐름이 결국 금과 은 가격 상승을 뒷받침할 것”이라고 내다봤다. 로이터통신은 달러 강세로 다른 통화를 보유한 투자자들에게 달러 표시 금 가격에 대한 부담이 커졌다고 전했다. 

 

조영구 신영증권 연구위원은 “현재 자산 현금화 수요가 다소 나타나고 있는데 아직 초입으로 보인다”고 밝혔다. 

 

전통적으로 금은 안전자산이었으나 지난해 가격이 65% 상승하는 등 투자자산 성격이 더해진 것도 영향을 미쳤다. 세계금협회는 최근 보고서를 통해 지난 2년간 금 가격 급등분 중 기존 가격결정 모델로 설명되지 않는 비중이 절반 이상이라고 밝히기도 했다.

 

옥지회 삼성선물 연구원은 “지난 1월30일 캐빈 워시 차기 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장 지명으로 금 가격이 대폭락을 겪은 이후 안전자산 지위가 약화하면서 귀금속은 위험회피 재료보다는 통화정책 기대와 달러 강도에 더 민감하게 반응하는 모습”이라고 설명했다.

 

최진영 대신증권 연구위원은 “애초에 올해 금이 이전만큼 상승하기 어려웠다”며 “유가 상승은 물가를 밀어올리고 물가는 금리 상승을 견인해 금과 금리는 역의 상관관계가 있다”고 설명했다. 최 연구위원은 또 “시카고파생상품거래소그룹(CME)이 올해 1월 금 선물거래의 증거금 산정방식을 비율제로 바꾸면서 금 가격이 오르면 증거금을 더 많이 내야 하게 돼 증거금이 부족한 투자자는 버티기 어려웠기에 금값의 계속적인 상승에 한계가 있었다”고 밝혔다.

 

금과 함께 대표적 글로벌 안전자산으로 통하는 미국 국채 가격도 이례적으로 이틀 연속 하락(국채 수익률 상승)했다. 전날 10년 만기 미 국채 수익률은 4.056%로 마감했다. 미 국채 금리는 위험회피 심리보다 유가 상승이 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려에 더 크게 반응한 것으로 분석됐다.

 

이란 전쟁 이후 미국 달러화 가치는 강세를 이어가고 있다. ICE선물거래소에서 주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 반영한 달러 인덱스는 99.05로 전장 대비 0.68% 올랐다.

송은아 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기