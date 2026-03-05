[경제 단신] GS건설, 자이 보증 끝나도 안전 지원 외

GS건설, 자이 보증 끝나도 안전 지원

GS건설은 하자담보책임 기간이 종료된 자이(Xi) 아파트를 대상으로 안전 지원활동인 ‘자이답게, 관심깊게’를 시행한다고 4일 밝혔다. 이는 전기실, 기계실 펌프 장비 등 노후화된 공용부 및 차수막 등 주요 공용부 시설물 위주로 점검을 시행해 화재, 침수 등 대규모 피해를 선제로 예방하기 위한 점검활동이다. 입주자대표회의와 사전 협의를 통해 일정을 정한 뒤 GS건설과 사후서비스(AS) 전문업체 자이S&D의 전문가들이 파견돼 단지 공용부를 점검하고 결과를 보고서 형태로 입주자대표회의에 전달한다. 입주민 요청이 있으면 아파트 운영·관리업체에 점검 결과와 관련한 설명과 교육 등 자문도 진행할 계획이다.

롯데百 봄맞이 뷰티 축제 26곳 참여



롯데백화점은 본격적인 봄의 시작과 함께 뷰티 수요를 선점하기 위해 6일부터 15일까지 뷰티 페어 ‘겟 레디 포 뷰티’를 전점에서 진행한다. 롯데백화점은 이번 행사를 위해 럭셔리 뷰티 브랜드와의 파트너십을 더욱 강화했다. ‘샤넬 뷰티’와 최근 뷰티 시장에서 큰 주목을 받고 있는 ‘프라다 뷰티’가 신규로 합류하며 탄탄한 브랜드 라인업을 완성했다. 이 외에도 ‘디올’, ‘에스티로더’, ‘조말론 런던’ 등 26개 브랜드가 참여해 고객에게 스킨케어부터 메이크업, 프리미엄 향수까지 폭넓은 선택지를 제공한다.

동원산업 참치데이 맞아 프로모션 진행



동원산업이 7일 참치데이를 맞아 주요 유통 경로와 브랜드스토어에서 다양한 행사를 진행한다. 5~11일까지 이마트 주요 점포에서 참다랑어 해체쇼를 진행하며, ‘프리미엄 참다랑어회’를 최대 30% 할인판매한다. 현대백화점 6개 점포에선 6~8일까지 오도로(대뱃살), 중도로(중뱃살), 가마(턱살) 등 특수부위를 선보인다. 롯데마트 제타플렉스점에선 7일 참다랑어 모둠회 구매 시 후토마키 3조각을 증정한다. 동원산업 네이버 브랜드스토어에선 국내 연안에서 잡힌 참다랑어를 급속 냉동해 먹기 좋은 형태로 손질한 ‘국내산 참다랑어회’를 선보인다.