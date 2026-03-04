도농복합에서 첨단산업으로…이천시, 쌀·반도체에 드론·AI 얹는다

‘쌀과 반도체의 도시’ 이천시…이스라엘 안티드론 기업도 유치

하이닉스·진로·시몬스 공장, 쿠팡·CJ대한통운 물류센터 둥지

고용률 66.1%로 도내 2위…전국 62.7% 대비 3.4%포인트↑

김경희 시장 “고용 흡수력 안정적 작동…글로벌 기술 결합”

경기 이천시가 이스라엘 안티드론 기업을 유치하며 첨단산업 도시로의 전환에 속도를 내고 있다. 쌀과 도자기의 산지이자 사통팔달 교통망을 갖춘 이천에는 현재 SK하이닉스 본사와 하이트진로·시몬스의 생산공장, 쿠팡·CJ대한통운의 물류센터 등이 둥지를 틀고 있다.

김경희 이천시장이 시청 회의장에서 부산 벡스코에 있는 드론 방어체계 기업 아폴로쉴드의 길라드 베리 대표와 화상 회의를 하고 있다. 이천시 제공

4일 이천시에 따르면 시는 최근 첨단 방산·보안산업 육성을 위해 이스라엘 전문기업 아폴로쉴드와 ‘안티드론시스템 개발·생산을 위한 업무협약’을 교환했다.

아폴로쉴드는 2014년 설립돼 군사시설과 공항, 정부기관 등을 대상으로 불법 및 위협 드론을 탐지·식별, 무력화하는 통합보안시스템을 개발해 공급 중이다.

이 회사는 연말까지 안티드론 생산 시스템을 이천에 구축해 양산할 계획이다.

미국·이란 전쟁, 러시아·우크라이나 전쟁 등에서 드론의 군사적 위험성이 부각되면서 이미 50억원 넘는 초도 생산 물량 500대에 대한 구매 협의를 마친 것으로 전해졌다.

시는 생산 및 품질관리, 연구개발 등 고용 창출은 물론 지역 소재·부품·장비 기업과의 연계를 통한 산업 생태계 확장 효과를 기대하고 있다.

지역 기업의 참여를 확대하고 관련 전문 인력을 양성해 안티드론 산업 생태계를 체계적으로 조성할 방침이다.

이천교육지원청이 지난해 진행한 지역 고등학생 대상 진로탐색프로그램.

쌀 중심의 고부가가치 농업과 도예촌 등 문화 자산을 지닌 ‘도농복합도시’ 이천은 최근 자연보전권역의 제약을 딛고 자율주행, 인공지능(AI) 등 미래산업 유치에 박차를 가하고 있다. 단순 제조업 중심에서 지식 기반 산업으로 체질을 개선한다는 복안이다.

현재 이천의 상징물 중 하나는 반도체다. 글로벌 반도체 기업인 SK하이닉스 본사가 있어 지방세수의 상당 부분을 책임지며 지역 경제의 중추 역할을 맡는다. 여기에 반도체를 중심으로 수많은 협력사와 후방 업체가 군집해 반도체 클러스터의 핵심 축을 담당한다.

사통팔달의 교통 역시 물류 허브로 성장 가능성을 높이고 있다. 경강선 개통과 촘촘한 고속도로망 덕분에 수도권 내 물류 중심지로 독보적 위치를 차지한 덕분이다. 특히 영동고속도로와 중부고속도로가 교차하는 호법·마장 분기점이 있어 전국 어디로든 이동이 용이하다. 덕분에 CJ대한통운, 쿠팡 등 대형 물류센터들이 밀집해 유통 및 물류 산업의 최적지로 평가받는다.

기업 친화적 환경을 토대로 식품·의약품 등 다양한 우량 기업들도 자리 잡고 있다. 진로, 시몬스, 샘표식품 등 이름만 들어도 알 만한 기업들의 생산공장이 가동되면서 젊은 층 유입 역시 활발하다.

이천시청

이천시가 전날 공개한 지난해 하반기 고용률은 66.1%로 전국(62.7%) 대비 3.4%포인트 높았다. 도내 31개 시·군 가운데 화성시(67.1%)에 이어 2위를 차지해, 지난해 상반기 1위에서 근소한 차이로 밀렸다. 특히 핵심 생산 연령층(15~64세)의 고용률은 72.9%를 나타냈다.

김경희 시장은 “물류·제조·농업·중소기업이 균형을 이루는 산업구조를 기반으로 지역 내 고용 흡수력이 안정적으로 작동하고 있다”며 “글로벌 기술과 지역 산업이 결합해 투자 확대와 첨단산업 유치, 양질의 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.