(서울=뉴스1) 이승배 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회정각회 신춘법회에 참석해 자리하고 있다. (공동취재) 2026.3.4/뉴스1

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 ‘2026 국회정각회 신춘법회’에 참석해 서로 다른 곳을 보고 있다. 조계종 총무원장 진우스님은 법상에 올라 “정치인들에게 어떻게 하면 ‘멘털’을 잡을 수 있느냐는 더욱 중요하다”며 “마음이 안정돼 있지 않으면 절대로 지혜가 나올 수 없다”고 강조했다.