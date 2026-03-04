동상이몽 입력 : 2026-03-04 19:10:47 수정 : 2026-03-04 19:10:46 허정호 선임기자 구글 네이버 유튜브 (서울=뉴스1) 이승배 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 2026 국회정각회 신춘법회에 참석해 자리하고 있다. (공동취재) 2026.3.4/뉴스1 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회 도서관에서 열린 ‘2026 국회정각회 신춘법회’에 참석해 서로 다른 곳을 보고 있다. 조계종 총무원장 진우스님은 법상에 올라 “정치인들에게 어떻게 하면 ‘멘털’을 잡을 수 있느냐는 더욱 중요하다”며 “마음이 안정돼 있지 않으면 절대로 지혜가 나올 수 없다”고 강조했다. 허정호 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 허정호 이슈 나우 더보기 YG엔터 "빅뱅과 데뷔 20주년 공연 합의 완료"…4년 만의 완전체 컴백에 기대감↑ '솔로지옥5' 김고은, 이성훈과 美 뉴욕서 스포츠카 데이트에 선물까지