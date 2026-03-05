F-16C 추락 원인은 전투기 간 충돌

공군 “야간 고난도 전술훈련중

거리 판단 착오로 사고 발생”

지난달 25일 경북 영주시에서 발생한 F-16C 전투기 추락 사고는 전투기 간 공중 충돌이 원인이었던 것으로 드러났다.



4일 공군에 따르면, 사고 당일 오후 6시58분쯤 충주 기지 소속 F-16C 두 대가 야간 비행 훈련을 위해 이륙했다. 훈련 과목은 ‘야간투시경 착용 고난도 전술훈련’이었다. F-16C 조종사들은 훈련의 최종 절차로 전투피해 점검을 실시했다. 전투피해 점검이란 임무수행 과정에서 기체 표면 및 장비 손상 여부 등을 육안으로 상호 확인해주는 절차다.



점검 중 임무 공역 경계와 가까워지자 공역 이탈을 예방하고자 기체를 선회하는 과정에서 1번기 좌측 연료탱크가 2번기 우측 날개에 부딪혔다. 2번기는 전방시현기(HUD)가 꺼져 자세 파악이 어려워지고 조종계통이 정상 작동하지 않는 상황에서 고도가 계속 낮아졌다. 2번기 조종사는 항공기가 정상자세를 회복하지 못하면 지면 충돌 위험이 크다고 판단, 추락 예상 지점에 민가 등이 없는 것을 확인하고 비상탈출했다.



1번기 조종사는 항공기 손상은 있지만 조종에는 문제가 없음을 확인, 관제기구에 비상사태 및 2번기 추락지역을 통보한 후 충주기지에 복귀했다.



사고 직후 구성된 조사단은 1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기에 대한 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못해 공중접촉이 발생한 것으로 확인했다. 야간투시경은 조종사가 불빛이 없는 야간에도 외부 환경을 식별할 수 있는 장비다. 다만 이를 착용하면 시야각이 좁아지고 원근감이 낮아져서 항공기 간 거리 판단과 대형 유지에 훨씬 더 많은 주의를 기울여야 하며, 이를 숙달하는 데 상당한 훈련이 필요하다고 공군은 설명했다.