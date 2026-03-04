‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 동시 구속

녹취록 공개로 의혹 제기 64일 만에

법원 “증거인멸 우려”… 내주 송치

지방선거 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 구속됐다. 관련 녹취록이 공개되며 의혹이 제기된 지 64일 만이다.



이재명정부의 첫 여성가족부 장관 물망에 올랐던 강 의원은 보좌관 갑질 논란으로 후보자에서 낙마한 데 이어 8개월 만에 구속되며 영어의 몸이 됐다. 22대 국회에서 구속된 현직 의원은 국민의힘 권성동 의원에 이어 강 의원이 두 번째다. 경찰은 구속한 강 의원과 김 전 시의원에 대한 수사를 이어가는 한편, 공천헌금과 아들 취업청탁 등 각종 의혹에 휩싸인 무소속 김병기 의원의 신병확보 수순에 들어갈 전망이다.

무소속 강선우 의원(왼쪽), 김경 전 서울시의원. 연합뉴스

4일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이르면 5일 강 의원과 김 전 시의원을 구속 후 처음으로 불러 조사할 예정이다. 두 사람의 진술이 엇갈리는 만큼 두 사람의 대질조사 가능성도 거론된다. 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수재(강선우)·증재(김경) 혐의를 받는 두 사람을 상대로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다고 밝혔다. 경찰은 강 의원과 김 전 시의원을 서울 마포경찰서 유치장에 구금했다. 두 사람은 유치장에 구금된 상태로 수사를 받다 사건이 서울중앙지검에 송치되면 신병이 서울구치소로 옮겨진다. 경찰 단계에선 구속 후 10일 안으로 검찰에 피의자 신병을 넘겨야 하기 때문에 강 의원과 김 전 시의원은 다음 주 중 검찰에 구속 송치될 전망이다.



강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 5개월여 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 시의원 후보 공천과 관련해 1억원이 든 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다. 경찰은 강 의원을 두 차례, 김 전 시의원을 네 차례 불러 조사한 끝에 지난달 5일 두 사람에 대한 구속영장을 신청했다. 강 의원에 대한 체포동의안은 지난달 24일 국회 본회의에서 재석 의원 263명 중 찬성 164명으로 통과됐다.



경찰은 두 사람의 공천헌금이 오간 사실을 알고도 적절한 조치를 하지 않았다는 논란에 휩싸인 김 의원에 대한 수사도 이어가고 있다. 김 의원의 공천헌금, 자녀 취업청탁 등 13가지 의혹도 수사 대상이다. 이틀에 걸쳐 김 의원을 조사한 경찰은 김 의원에 대해 추가로 수사한 후 구속영장 청구를 검토할 것으로 보인다.