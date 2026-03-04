한독통일자문회의 명칭서 ‘통일’ 빠진다…“평화로 변경 추진”

통일부가 ‘한독통일자문회의’ 명칭을 ‘한독평화정책자문회의’로 바꾸는 방안을 추진한다. 변화한 정책 환경을 고려해 회의의 방향성과 기능을 재정립하는 차원에서다.

정동영 통일부 장관이 4일 정부서울청사에서 한독통일자문회의를 주재하고 있다. 통일부 제공

통일부는 4일 정부서울청사에서 정동영 장관 주재로 한독통일자문회의(이하 자문회의) 한국 측 자문위원 회의를 열고 이런 방안을 논의했다고 밝혔다. 2010년 발족한 자문회의는 통일부와 독일 내무부가 독일 통일·통합 경험을 공유하는 회의체로, 양국을 교차 방문하며 매년 회의를 개최해왔다.

정동영 통일부 장관은 이날 ‘독일의 경험을 넘어 향후 유럽연합(EU) 통합 등 여러 평화공존 모델을 참고해 한반도 평화공존 정책과 접목시켜 나가겠다’는 입장을 밝혔다. 자문위원들은 자문회의 성과 확장 필요성을 평가하면서 EU 등과도 통합과 평화공존 정책 공유를 위한 협의의 틀을 마련해 나갈 필요가 있다는 데 공감을 표했다.

이날 회의에서는 독일 통일과 한반도 문제에 높은 식견을 갖춘 각계 전문가 6명을 위원으로 새로 위촉하고, 올해 6월 서울에서 열릴 제15차 자문회의 준비 상황 점검도 진행됐다. 신규 위원은 권만학 경희대 국제학과 명예교수, 김누리 중앙대 독어독문학과 교수, 박명림 연세대 지역학 교수, 이정철 서울대 정치외교학과 교수, 이하경 중앙일보 대기자, 이해영 한신대 국제관계학 교수(가나다 순) 등 6명이다.