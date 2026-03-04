경주 방폐장 산불 대응력 점검…기관 합동 ‘실전형 산불훈련’

방사성폐기물 처분시설 보호 위한 공동 대응체계 가동

헬기·소방차 투입, 경주시·원자력환경공단·소방서 합동훈련

경북 경주시는 4일 한국원자력환경공단, 경주소방서와 함께 문무대왕면 방사성폐기물 처분시설 일원에서 산불 발생 상황을 가정한 ‘산불 공동대응 합동훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련은 지난해 12월 경주시와 한국원자력환경공단이 체결한 산불 공동대응체계 구축 협약의 후속 조치로, 봄철 산불 위험에 대비해 방사성폐기물 처분시설의 대응 역량을 점검하기 위해 마련됐다.

4일 경주시 문무대왕면 방사성폐기물 처분시설 인근에서 열린 산불 공동대응 합동훈련에서 산불진화헬기가 공중에서 물을 투하하며 산불 진화 훈련을 하고 있다.

훈련은 처분시설 인근 야산에서 산불이 발생해 강풍을 타고 시설 방향으로 확산되는 상황을 가정해 진행됐다.

참가 기관들은 △상황 접수 및 초기 전파 △기관별 초기 대응 및 비상연락망 가동 △산불 공동 진화 △잔불 정리 등 단계별 대응 절차를 실제 상황처럼 수행하며 기관 간 협력체계를 점검했다.

이날 훈련에는 경주시 산불진화대 11명과 산불진화차 2대, 산불진화헬기 1대가 투입됐으며, 경주소방서는 소방차 2대와 구급차 1대를 동원해 화재 초동 대응을 맡았다.

한국원자력환경공단은 시설 방호 인력과 장비를 투입해 주요 설비 보호 조치를 시행하는 등 각 기관이 역할 분담에 따라 유기적으로 대응하며 실제 상황에 준하는 훈련을 진행했다.

경주시는 이번 훈련을 통해 산불 발생 시 신속한 상황 전파 및 현장 지휘체계, 헬기와 지상 인력 간 협력 등 산불 대응 전 과정을 점검하고 유관기관 협력체계를 더욱 강화할 계획이다.

4일 경주시 문무대왕면 방사성폐기물 처분시설 일원에서 열린 산불 공동대응 합동훈련에서 소방대원들이 방수 작업을 하며 산불 진화 훈련을 진행하고 있다.

주낙영 시장은 “최근 문무대왕면 산불을 통해 산불 대응에서 초기 대응과 기관 간 협력의 중요성을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 시민 안전과 방사성폐기물 처분시설 보호에 최선을 다하겠다”고 강조했다.