금천 공군부대 부지, ‘직·주·락’ 집약 도시로

구, 독산동 12만㎡ 개발 계획 마련

G밸리 연계, 첨단산업 거점 육성

서울 금천구는 독산동 공군부대 부지를 복합 개발해 자족도시로 구축하기 위한 기본계획안을 마련했다고 4일 밝혔다. 주거·업무·여가가 결합한 ‘직·주·락 콤팩트시티’로 조성한다는 구상이다.



구에 따르면 기본계획안은 네 가지 목표로 구성됐다. 우선 ‘도시혁신구역’ 적용을 통해 분양주택 위주의 주거시설을 공급하고, 청년·가족·시니어 등 다양한 계층이 어우러지는 주거공간을 조성한다. 또 G(금천·구로)밸리와 연계해 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 중심의 첨단산업 거점을 육성한다. 개발 면적 내 녹지를 확보해 녹지생태도심을 구현하는 방안도 포함됐다.



약 12만5000㎡ 규모인 이 부지는 2024년 7월 국토교통부 공간혁신구역 선도사업 대상지로 지정되면서 용도·용적률 제한이 없는 ‘화이트 존’으로 분류됐다.