서울 금천구는 독산동 공군부대 부지를 복합 개발해 자족도시로 구축하기 위한 기본계획안을 마련했다고 4일 밝혔다. 주거·업무·여가가 결합한 ‘직·주·락 콤팩트시티’로 조성한다는 구상이다.
구에 따르면 기본계획안은 네 가지 목표로 구성됐다. 우선 ‘도시혁신구역’ 적용을 통해 분양주택 위주의 주거시설을 공급하고, 청년·가족·시니어 등 다양한 계층이 어우러지는 주거공간을 조성한다. 또 G(금천·구로)밸리와 연계해 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 중심의 첨단산업 거점을 육성한다. 개발 면적 내 녹지를 확보해 녹지생태도심을 구현하는 방안도 포함됐다.
약 12만5000㎡ 규모인 이 부지는 2024년 7월 국토교통부 공간혁신구역 선도사업 대상지로 지정되면서 용도·용적률 제한이 없는 ‘화이트 존’으로 분류됐다.
금천 공군부대 부지, ‘직·주·락’ 집약 도시로
입력 :
수정 :
수정 :
구, 독산동 12만㎡ 개발 계획 마련
G밸리 연계, 첨단산업 거점 육성
G밸리 연계, 첨단산업 거점 육성
서울 금천구는 독산동 공군부대 부지를 복합 개발해 자족도시로 구축하기 위한 기본계획안을 마련했다고 4일 밝혔다. 주거·업무·여가가 결합한 ‘직·주·락 콤팩트시티’로 조성한다는 구상이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지