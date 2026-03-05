판교에 육군 AX 거점 구축…경기도경제과학진흥원, 軍과 혁신 생태계 시동

경과원, 육군·국방연구원 등과 4자 협약…민간 신산업 창출도 지원

경기도경제과학진흥원(경과원)이 육군, 국방기술진흥연구소, 한국국방연구원과 손잡고 인공지능(AI) 사회로 전환하기 위한 AX 혁신 생태계 조성에 뛰어들었다.

4일 경과원에 따르면 이날 판교 스타트업캠퍼스에서 열린 4자 간 업무협약(MOU)은 육군의 AX 거점을 구축해 방위산업 분야의 AI 전환을 선도하는데 무게를 뒀다. 아울러 군이 보유한 국방 데이터를 민간에 단계적으로 개방해 도내 기업의 신산업 창출을 지원하는 내용을 담았다.

4일 경기 성남시 판교 스타트업캠퍼스에서 열린 4자 간 업무협약(MOU). 경과원 제공

판교 스타트업캠퍼스에 문을 여는 육군의 AX 거점은 올해부터 본격적인 운영에 들어가 국방 AI 혁신의 기지 역할을 수행한다.

이를 통해 △민·관·군 개방형 협력체계 및 혁신성장 플랫폼 구축 △실전 배치용 AI 솔루션 확보를 위한 민간 기술 적용 △민·군 기술 상호 적용 고도화 △국방 AI 전문 인재 육성 및 창업 지원 등을 추진한다.

특히 육군은 작전·군수·훈련 등에서 축적한 데이터를 체계화해 제공하고, 경과원은 이를 토대로 도내 기업이 국방 수요에 맞춘 AI 솔루션을 개발하도록 기술 매칭과 실증 기회를 지원한다.

이를 통해 핵심 기술 확보부터 현장 적용까지 아우르는 원스톱 협력 모델을 완성한다는 구상이다.

판교는 국내 최고 수준의 정보통신기술(ICT) 기업과 스타트업이 밀집한 지역이다. 우수한 기업 인프라와 육군의 국방 역량이 결합해 시너지를 창출하기 위한 전략 거점으로 평가받는다.

이날 협약식에는 현창하 경과원 미래신산업부문이사, 김성숙 육군 인공지능센터장, 강한태 한국국방연구원 센터장, 하영석 국방기술진흥연구소 부장 등 관계자들이 참석했다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 “이번 협약은 판교의 혁신 기술과 국방 역량을 현장에 연결해 민·관·군 협력의 표준을 세우는 협력 모델을 제시한 사례”라며 “글로벌 수준의 국방 AI 생태계를 조성해 도내 기업이 세계 방위산업 시장에서 경쟁력을 확보하도록 후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.