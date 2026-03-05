GH, 300억 규모 상생펀드 조성…“中企에 파격적 금리 감면”

산단 입주기업 대출금리 3%포인트 인하…우리은행과 협약

경기주택도시공사(GH)가 고금리와 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 도내 중소기업을 위해 300억원 규모의 상생펀드를 조성했다.

4일 GH에 따르면 이번 상생펀드는 자금을 금융기관에 예탁하고, 여기서 발생하는 이자를 활용해 중소기업의 대출금리를 감면해 주는 방식으로 운영된다. 지원 대상은 GH 산업시설용지를 분양 또는 임대받은 중소기업이다.

김용진 GH 사장(오른쪽)이 상생펀드 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. GH 제공

이를 위해 GH는 3일 우리은행과 ‘경기도 중소기업 동반성장을 위한 상생펀드 협약식’을 열고 펀드 운용을 시작했다.

GH 관계자는 “이번 펀드의 핵심은 파격적 금리 감면”이라며 “대상으로 선정된 기업은 최대 10억원 한도로 연 3.05%포인트 금리 인하 혜택을 받을 수 있다”고 설명했다.

GH는 기업당 연간 최대 3050만원까지 금융비용을 절감할 수 있어, 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 유동성 확보와 경영 안정에 실질적 도움을 줄 것으로 기대한다.

김용진 GH 사장은 “이번 상생펀드가 도내 기업들의 경영 위기를 극복하고 정상화하는 데 든든한 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.