“우리 집만 50만원?”…월급 빼고 다 오른 ‘아파트 관리비’ 청구서의 비밀

전국 아파트 평균 관리비 4.3% 상승…국민평형 기준 1만1508원 ‘껑충’

한파 겹친 난방비 13% 급등에 인건비·수선충당금 고정비 일제히 인상

1월에 몰린 단가 반영 구조…“당장 ‘관리비 다이어트’ 쉽지 않은 현실”

4일 퇴근길 엘리베이터 안, 벽면에 붙은 2026년 1월분 관리비 고지서를 멍하니 바라보던 직장인 김모(40) 씨는 눈을 의심했다. 평소보다 훌쩍 뛴 금액에 혹시 계산이 잘못된 건 아닐까 싶어 단지 내 커뮤니티 앱을 켰다. 화면에는 이미 “우리 집만 50만원이 넘게 나온 거냐”는 항의 글이 빼곡했다.

전국 아파트 평균 관리비는 ㎡당 약 3300원 수준으로 나타난다. 사진은 서울 시내 한 아파트 단지 전경. 게티이미지

김 씨의 체감은 통계로도 드러난다. 한국부동산원 공동주택관리정보시스템에 따르면 전국 아파트 평균 관리비는 ㎡당 약 3300원 수준으로 나타났다.

국가데이터처 ‘2024년 인구주택총조사’ 기준 아파트 거주 비중이 64.8%에 달하는 현실에서, 연초 관리비 고지서는 가계 경제에 곧바로 부담으로 작용하고 있다.

◆국민평형 1년 새 1만1508원 쑥…수도권 타격 더 커

이른바 ‘국민평형’으로 불리는 전용면적 84㎡ 기준 평균 관리비는 약 28만원 수준이다. 1년 전과 비교하면 매달 1만원가량 부담이 늘어난 셈이다.

지역별 격차도 확연하다. 서울의 아파트 관리비는 전국 평균을 웃도는 ㎡당 약 3800원 수준으로 나타난다. 84㎡로 환산하면 약 31만9000원대로 전국 평균보다 4만원 가까이 높다.

대단지가 밀집하고 전문 관리 인력 고용이 많은 수도권 아파트일수록 물가와 인건비 상승의 영향을 더 크게 받은 것으로 풀이된다.

◆한파에 가스비 껑충…“도대체 어디서 줄이나”

개별사용료 상승의 으뜸 원인은 난방비였다. ㎡당 난방비는 393원에서 444원으로 약 13% 올랐다. 특히 각 세대에서 직접 쓰는 전용 난방비 상승폭이 컸다. 한국도시가스협회 통계에 따르면 2026년 1월 도시가스 판매량은 전년 동월 대비 약 10% 늘어난 것으로 집계됐다.

실제 현장에서 확인한 고지서의 이면은 더 복잡했다. 단순한 사용량 증가를 넘어, 낡은 배관 효율 저하로 인해 세대 내 열 손실이 커진 구축 아파트일수록 난방비 부담이 더 크게 나타났다. 창문 틈새로 스며드는 외풍을 막고자 뽁뽁이(에어캡)를 덧대어도 계량기 바늘은 무심하게 돌아갈 뿐이다.

서울 도심의 한 아파트 관리사무소 관계자는 “단가 인상폭보다 한파로 인한 실사용량 증가가 고지서 숫자를 키운 핵심 원인”이라며 “여기에 연초에 반영된 고정비 인상분까지 겹치면서 하루에도 수십 통씩 항의 전화가 이어지고 있다”고 말했다.

관리비 폭탄의 3대 주범. 제미나이 생성 그래픽

◆관리비가 계단식으로 오르는 ‘진짜 이유’

전기요금 단가는 최근 수년간 큰 폭의 추가 인상 없이 유지되고 있다. 그런데도 관리비 부담이 커지는 이유는 단지 운영을 위한 ‘고정비 구조’에 있다.

아파트 관리비는 입주민의 개별 사용량보다 시스템 유지 비용에 더 크게 좌우된다. 전국 아파트의 ㎡당 일반관리비 중 인건비는 578원으로 전년 대비 약 2% 이상 올랐다. 최저임금 인상과 함께 4대 보험료, 퇴직급여 충당금이 맞물리며 관리 인건비 부담이 확대된 결과다.

인건비와 장기수선충당금 등 고정비 상승이 관리비에 반영되면서 입주민들의 체감 부담이 커지고 있다. 게티이미지

국가데이터처 건설공사비지수 상승과 자재·인건비 인상 영향으로 공동주택 유지·보수 비용이 늘면서 장기수선충당금 월 부과액도 꾸준히 증가하는 흐름을 보인다.

공동주택관리법에 따라 매년 11월 편성된 이듬해 예산안이 1월부터 적용되면서 연초 관리비 고지서에 각종 인상 요인이 한꺼번에 반영되는 구조가 만들어진다.

◆결국 내 지갑은?…관리비 다이어트의 ‘험난한 여정’

당장 입주민이 손댈 수 있는 항목은 난방비와 전기료 같은 개별 사용분뿐이다. 하지만 겨울철 추위가 이어지는 상황에서는 절약에도 한계가 있다. “관리비 폭탄을 피하려면 집에서 패딩을 입고 살아야 하느냐”는 농담이 나오는 이유다.

인건비와 유지보수비라는 고정 지출 구조가 버티고 있는 한, 단기간에 관리비를 크게 낮추기는 쉽지 않다.