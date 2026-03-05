조혜련, 워킹맘 과거 후회…"돌아간다면 전업주부"

코미디언 조혜련이 아이들을 위해 전업주부로 살아보고 싶다는 속내를 내비쳤다.

3일 유튜브 채널 '시엄마들’에는 ‘뭐가 더 힘들까?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 권또또는 조혜련과 노사연에게 "과거로 돌아간다면 전업주부를 할지, 일을 할지 선택할 수 있냐"고 물었다.

이에 조혜련은 "과거로 돌아가 하나만 선택해야 한다면 전 진짜 전업주부를 해보고 싶다"고 답했다.

조혜련은 "우리 아이들이 너무 어렸을 때 나는 너무 바빴다"며 "그래서 아이들이 무슨 생각을 하는지, 무엇을 원하는지 제대로 귀 기울여주지 못했던 것 같다"고 했다.

이어 "항상 엄마가 피곤해서 집에 들어가면 아이들이 '엄마 제발 눈 좀 뜨고 그림 좀 같이 봐요'라고 했던 기억이 난"고 했다.

또 "잠깐 동화책을 보다 보면 바로 잠이 들었다. 그러면 아이들이 '눈 좀 떠봐요'라고 했었다"며 "그때가 너무 그리워서 운 적도 있다"고 말했다.

조혜련은 "아이들이 20대가 되니까 그 시간이 너무 그리워진다"며 "그때 '방송을 잠깐 쉬어도 직업이 보장된다'는 상황이었다면 몇 년이라도 아이들과 함께 시간을 보내면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 든다"고 했다.

다만 조혜련은 "반대로 전업주부로 사는 분들은 또 우리와 다를 것 같다. 워킹맘이 되고 싶을 수도 있을 것”이라고 했다.

<뉴시스>