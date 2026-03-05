김선태, 유튜브 이틀 만에 구독자 100만 육박… 쏟아지는 광고 러브콜

'충주맨'으로 잘 알려진 김선태 전 충주시 주무관이 유튜브 채널을 개설한 지 이틀만에 구독자 100만명을 바라보고 있다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

‘충주맨’으로 잘 알려진 김선태 전 충주시 주무관이 개인 유튜브 채널을 개설한 지 이틀만에 구독자 100만명을 바라보고 있다.

5일 오전 10시 기준 유튜브 채널 ‘김선태’의 구독자 수는 93.7만명이다. 유튜브 ‘실버버튼’을 가뿐히 넘어서 순식간에 ‘골드버튼’을 향해 달려가고 있다.

김선태의 유튜브 채널. 김선태 유튜브 채널 '김선태' 캡처

김선태는 유튜브 채널 ‘김선태’에 처음 게재된 영상 ‘김선태입니다’에서 “원래 의도와는 다르게 쫓겨나는 것처럼 비쳐졌는데 그런 건 전혀 아니다”라며 “퇴사를 좀 생각하게 된 근본적인 이유는 일단 많이 보여줬다. 할 만큼 했다”고 말했다.

이어 “뭐 새로운 도전 이런 얘기 많이 하는데 좀 더 나은 조건을 위해서 가는 거 아니겠냐”며 “나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다”고 솔직하게 이야기했다.

김선태는 새로운 시작을 결심하게 된 계기를 밝혔다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

또 ‘세상 모든 것을 홍보합니다’라는 채널 소개에 걸맞게, 영상에 달린 3만4500여개의 댓글 중 눈에 띄는 것은 단연 업계의 러브콜이다. 댓글에는 수많은 기업들이 홍보에 나서고 있는 모습을 볼 수 있다.

이스타항공, 워크맨, 티빙, 롯데택배, 폴라리스오피스, 스픽, 비비큐, 하나투어, 노랑통닭 등 셀 수 없이 많은 기업체에서 김선태와 함께 하기 위한 러브콜을 보냈으며, 각 시·도·청, 국가 기관, 복지관과 자원봉사센터 등에서도 공익을 위해 함께 하자는 뜻을 비쳤다.

수많은 기업 및 지자체 등에서 '김선태입니다' 영상에 댓글로 남기고 있는 광고 러브콜. 유튜브 영상 '김선태입니다' 댓글 캡처

일례로, 대구 이월드에서는 “놀이기구 타고 오느라 늦었는데, 에버, 롯데, 경주보단 빨랐네요^^ 김선태님의 앞날을 응원하겠습니다! 국내 최대 벚꽃길이 있는 이월드, 3월 21일 벚꽃축제 오픈합니다!”라고 적극 홍보에 나섰다.

한국소비자원에서는 “부자 되실 선태님, 한국소비자원입니다. 잘 버는 만큼, 잘 쓰는 것도 너무 중요하더라구요. 사기 당하시지 않도록 저희가 지켜드리겠습니다”라고 댓글을 달며 포부를 다졌다.

기아에서는 “(뭐라고 쓸지 고민하다가 다섯명이 야근 중…)”이라며 수많은 기업들이 아이디어를 내며 댓글을 달고 있는 현실 속에서 눈에 띄는 멘트를 쓰기 쉽지 않은 현실을 잘 보여줘 웃음을 자아냈다.

김선태 전 주무관의 이후 행보를 두고 수많은 추측이 쏟아진 가운데, 그가 자신의 역량을 가장 잘 살릴 수 있다고 판단한 유튜브 개설을 선택한 만큼 구독자들 역시 기대감을 가지고 그의 콘텐츠를 바라보고 있다.