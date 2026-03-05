“리터당 200원 올린 곳도”… 李 대통령, 유류 최고가격 지정 필요성 언급

“폭리 취하려는 시도 단호히 대응”

이재명 대통령은 5일 “중동 지역 위기가 고조되면서 글로벌 경제 안보 환경이 많이 악화되고 있다”며 “어려운 시장 환경을 악용해서 매점매석이나 불합리한 폭리를 취하려는 시도는 강력하게 단속하고 이에 대해서 단호하게 대응할 필요가 있다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 국무회의에서 재경부의 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 받고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 임시 국무회의에서 “국가적 위기 상황을 이용해서 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취득해보겠단 일들이 벌어지는 것 같다”며 이같이 말했다. 전날 3박4일간의 싱가포르·필리핀 순방을 마치고 귀국한 이 대통령은 순방 뒤 첫 일정으로 임시 국무회의를 열어 최근 중동 상황에 대한 점검에 주력했다.

이 대통령은 “사실 유류 공급에 관해서는 아직까지 객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 무슨 주유소 휘발유 가격, 유류 가격이 폭등했다고 한다. 아침, 점심, 저녁 가격이 다르다고 하고 심지어는 리터당 200원 가까이 올리는 곳도 있다고 한다”고 짚었다. 이어 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관에게 휘발유 가격 ‘최고가격 지정제’ 시행을 주문했다. 이 대통령은 “최고가격을 일률적으로, 전국적으로 지정하기 어렵다면 지역별·유류 종류별로 적용하는 등 현실적 방법을 찾아 신속하게 지정하도록 해달라”고 했다.

서울 서초구 만남의광장 주유소에서 시민들이 차량에 기름을 넣고 있다. 연합뉴스

아울러 이 대통령은 “주식, 환율 등 금융시장 변동성 확대에 적극적으로 대응해야 한다”며 “정부는 자본시장 안정과 체질 개선을 위한 정책적 노력을 가속화하고 자본시장 불안을 사전 차단하기 위해 마련된 100조원 규모 시장 안정 프로그램을 적절하게, 신속하게 집행·관리해달라”고 당부했다. 이 대통령은 또 “이럴 때 기승을 부리는 게 가짜뉴스인데, 시세교란 같은 범죄행위도 철저히 차단하길 바란다”며 “국민경제의 혼란을 조장해서 이익을 취하려는 세력들에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄중하게 책임을 물어야겠다”고 했다.