'샤이닝' 김민주 "첫 드라마 주연, 부담감 컸지만…"

배우 김민주가 '샤이닝'으로 처음 드라마 주연에 도전하며 부담감도 컸지만, 주변의 도움으로 잘 끝낼 수 있었다고 했다.

5일 오후 서울 구로구 경인로 더링크서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔에서 진행된 JTBC 새 금요시리즈 '샤이닝'(극본 이숙연/연출 김윤진) 제작발표회에서 김민주는 첫 주연을 맡은 소감을 밝혔다.

배우 김민주가 5일 오후 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 JTBC 새 금요시리즈 ‘샤이닝’(극본 이숙연/연출 김윤진) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘샤이닝’은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마다. 뉴스1

김민주는 처음으로 주연을 맡은 것에 대해 "처음에는 정말 많은 부담이 되기도 하고, 걱정도 됐는데 너무 좋은 작품이라 감사한 마음으로 참여하게 됐다"라며 "첫 주연작임에도 좋은 스태프분들과 감독님, 동료들과 함께해 의지해서 잘 끝낼 수 있었다"라고 말했다.

이어 "현장에서 부담감 내려놓고 연기하는 데 도움을 받았다"라며 "많이 보여드리지 않은 모습을 담았는데 나의 새로운 모습을 좋게 봐달라"라고 덧붙였다.

한편 '샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마로 박진영과 김민주가 출연한다. 6일 오후 8시 50분 처음 방송된다.

<뉴스1>