UAE, 한국 정부에 '천궁-Ⅱ' 요격미사일 조기 공급 요청

한국, 포대 조기 납품 요청엔 난색…유용원 "천궁-Ⅱ 요격 성공률 96%"

중동사태 장기화하면 주한미군 '패트리엇'도 차출 가능성

한국산 미사일 요격체계인 '천궁-Ⅱ'를 운용 중인 아랍에미리트(UAE)가 우리 정부에 요격미사일 조기 공급을 요청한 것으로 전해졌다.



5일 연합뉴스의 취재를 종합하면, UAE는 이란의 공격을 받아 방공무기에 대한 수요가 늘어나자 한국 정부에 천궁-Ⅱ 포대를 계약서에 명기된 납기보다 빨리 공급해달라고 요청했지만, 정부는 이에 난색을 표한 것으로 알려졌다.

국군의날 미디어데이 행사에서 공개된 천궁-Ⅱ. 연합뉴스

우리 군은 물론 사우디아라비아, 이라크 등 계약을 체결한 나라에 공급해야 하는 물량이 있고, 현재로선 군사적 충돌이 격화하는 중동 지역으로 포대를 이송하기도 쉽지 않기 때문으로 풀이된다.



이에 UAE는 포대 조기 공급이 어렵다면 소진되고 있는 요격미사일이라도 납기보다 빨리 공급해달라고 요청했고, 우리 측은 가능한지 검토 중인 것으로 전해졌다.



UAE는 2022년 한국의 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스와 천궁-Ⅱ 10개 포대 도입 계약을 체결했고, 현재까지 2개 포대가 실전 배치됐다.



미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란이 주변국을 향해 미사일 공격을 감행했을 때 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ도 미국제 패트리엇(PAC), 이스라엘제 애로우 등 다른 방공무기와 함께 가동돼 이란 미사일을 요격한 것으로 알려졌다.



국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원은 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ 2개 포대에서 60여발의 요격미사일이 발사됐고, 96%의 요격 성공률을 기록했다고 정통한 소식통을 인용해 이날 밝혔다.



유 의원은 "실전 명중률 96%는 세계 최고 수준의 방공무기로 평가받는 미국의 패트리엇조차 달성하기 어려운 수치"라며 "수많은 무인기와 변칙 기동 탄도미사일이 섞여 날아오는 최근의 대규모 복합공격 상황에서 전체 실전 요격률 90%를 넘긴 사례는 찾아보기 힘들다"고 말했다.



한편, 중동지역에 배치된 미군이 보유한 요격미사일도 이란의 공격을 방어하는 과정에서 빠르게 소진되고 있다.



따라서 중동 사태가 장기화하면 주한미군 등 다른 지역에 배치된 미군이 보유한 미사일 요격체계와 요격미사일이 중동으로 차출될 가능성이 있다. 실제 미국은 작년 6월 이란 핵시설 폭격 전 주한미군에 배치된 패트리엇 포대의 일부를 중동으로 보냈다가 같은 해 10월 한국으로 복귀시킨 바 있다.



주한미군이 보유한 미사일 요격체계인 패트리엇이나 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)는 물론 타격자산인 에이태큼스(ATACMS) 등을 중동으로 차출하는 것과 관련해 한미 간 협의가 진행 중이라는 국내 한 언론의 보도도 나왔다.



정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이런 보도와 관련한 질문에 "주한미군 전력 운용과 관련해서 우리 정부가 언급하는 것은 적절하지 않다"면서 "주한미군의 임무는 우리 군과 굳건한 연합방위태세를 유지해 한반도 및 역내 평화와 안정에 기여하는 것이며, 이를 위해 긴밀하게 소통하고 있고 앞으로도 계속 공조해 나갈 예정"이라며 구체적인 언급은 피했다. .

<연합>