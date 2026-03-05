인천시, 세계 최대 청소년 로봇공학 경진대회 유치 10월 개최

인천에서 올해 10월 세계 최대 규모의 청소년 로보틱스 국제대회가 열린다. 인천시·인천관광공사는 ‘2026 퍼스트 글로벌 챌린지(FIRST Global Challenge)’가 10월 7∼10일 지역에서 개최된다고 5일 밝혔다.

미국 비영리재단 FIRST Global 주최의 국제 로봇공학 경진대회로 전 세계 200개국에서 참가자 2000명 등 5000여명이 한자리에 모인다. 출전 대표팀이 로봇 설계·제작과 미션 수행으로 글로벌 문제 해결 역량을 겨룬다.

앞서 지난 1월 인천시청에서 관계자들이 모인 가운데 ‘퍼스트 글로벌 챌린지 성공 개최를 위한 업무협약’을 체결하며 유치에 본격 돌입했다. 시는 행재정적 지원과 글로벌 홍보 협력을, 관련 재단에서 공식 개최지 확정 및 성공적인 운영에 긴밀히 협력하기로 했다.

이어 지난 4일 미국 워싱턴 D.C. 메리디언 하우스에서 차기 개최지로 인천이 공식 발표됐다. 유지상 인천관광공사 사장은 “인천이 로봇·미래기술 중심의 세계적 교육 플랫폼 도시로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “성공적인 대회 개최를 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.