최경환 경북도지사 예비후보, 포항 북콘서트 운집… “동해안권 부활의 신호탄 쐈다”

에세이 ‘최경환입니다’ 통해 경북 경제 재건 위한 강력한 의지 피력

장경식 전 의장, 채옥주·박용선 전 도의원 등 포항지역 주요 정·재계 인사 대거 결집

최경환 “포항 시민의 뜨거운 성원에 가슴 벅차, 경제 사령탑 경험 포항에 쏟을 것”

최경환 경북도지사 예비후보는 4일 오후 포항시 모 카페에서 북콘서트를 개최하며 동해안권 민심 공략에 박차를 가했다고 5일 밝혔다.

이날 행사는 지난 2일 영주 북콘서트의 열기를 포항과 동해안 전역으로 확산시키기 위해 마련됐다.

최경환 경북도지사 예비후보는 4일 오후 포항시 모 카페에서 북콘서트를 개최하며 인사말을 하고 있다. 최경환 제공

이날 행사장은 시작 전부터 포항을 비롯 경주, 영덕 등 동해안권 각지에서 지지자들이 모여, 최 예비후보를 향한 지역의 뜨거운 관심을 확인했다.

특히 이번 북콘서트에는 포항 지역 전·현직 정치권 인사와 사회단체장들이 대거 참석해 눈길을 끌었다.

장경식 전 경북도의회 의장을 비롯 박용선 전 도의원, 공원식 포항시장 예비후보측 관계자 등 주요 정치인들이 참석해 최 예비후보에게 힘을 실었다.

최경환 예비후보는 북콘서트를 통해 자신의 저서 에세이 ‘최경환입니다’에 담긴 고난의 시간과 경제부총리 시절 ‘초이노믹스’를 통해 대한민국 경제를 이끌었던 열정을 공유했다.

그는 “박근혜 전 대통령의 국가와 국민을 향한 진심을 곁에서 지켜보며 배운 정치 철학을 이제 내 고향 경북, 특히 동해안의 심장인 포항을 위해 바치겠다”고 강조했다.

최경환 경북도지사 예비후보는 4일 오후 포항시 모 카페에서 북콘서트를 개최한 가운데 참석자들이 경청하고 있다.

최 예비후보는 “대한민국 경제 사령탑으로서 위기를 기회로 바꿨던 그 추진력과 경험을 쏟아부어, 침체된 지역 경제의 판을 바꾸고 새로운 성장 엔진을 돌리겠다”고 약속했다.

참석자들은 최 후보가 강조한 ‘침체된 경북 경제의 재도약’과 ‘현장 중심의 경제 리더십’에 큰 공감을 나타냈다.

현장의 한 시민은 “경제가 어려운 시기에 확실한 실력을 검증받은 경제 전문가가 포항을 찾아와 직접 비전을 들려주니 지역 경제가 다시 살아날 것 같은 희망이 생긴다”고 전했다.

한편, 최 예비후보는 이날 북콘서트에 이어 도민들과의 현장 소통 행보를 이어갈 방침이다.