차수환 대구 동구청장 예비후보, ‘민생 3총사’ 1~3호 공약 발표

6∙3 지방선거 대구 동구청장 선거에 출마하는 차수환 예비후보가 ‘민생 3총사’를 내걸고 1~3호 공약을 발표했다.

‘미래도시∙안전∙교통도시∙일자리∙경제도시’를 축으로 동구의 100년 청사진을 제시하겠다는 구상이다.

차수환 대구 동구청장 예비후보. 선거사무실 제공

5일 차 예비후보에 따르면, 1호 공약으로 ‘대구동구 100년 미래도시 건설’을 제시했다. 대구공항 후적지에 4차 산업과 연계한 스마트 융·복합 미래도시를 조성하고, 디지털 첨단산업을 유치하겠다는 게 핵심이다.

율하도시첨단산업단지의 스마트그린산단 조성 지원, 도심 재개발과 도시계획 개편, 팔공산 일원 토지이용 규제 개선, 부동산 조정대상지역 지정 해제 건의, 도시철도 1호선 안심차량기지 이전 추진 등도 포함했다.

2호 공약은 ‘사통팔달 안전∙교통도시’다. 도시철도 3호선 신서혁신도시 연장 예비타당성 조사 통과 추진과 4호선(엑스코선) 조기 건설을 비롯해 이시아폴리스~금호워터폴리스∙백안삼거리~평광동 도로 개설, 상습 정체 구간 개선, 통학로 CCTV 확충, 안심우회전 교통안전시설 보강, 스마트쉼터∙스마트 횡단보도 확충 등 13개 세부 과제를 내놨다.

3호 공약은 ‘인공지능(AI)∙로봇 기반 일자리∙경제도시’ 조성이다. 동대구벤처밸리 AI테크포트 구축, 동대구역세권~MBC네거리 복합개발을 통한 MICE 산업 활성화, 대구경북첨복단지 의료클러스터 지원, 농작물 브랜드 특화, 전통시장과 소상공인 경쟁력 강화, 드론 인력 양성 등이 담겼다.

차 예비후보는 “민생 3총사 공약을 통해 100년 미래도시 동구의 더 나은 미래를 위한 초석을 마련하겠다”고 강조했다.

차 후보는 10일 오전 11시 동구 반야월삼거리 선거사무실에서 개소식을 연다.