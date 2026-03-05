[박일호의미술여행] 마음이 따듯해지는 풍경

몸과 마음을 움츠러들게 했던 추위가 서서히 물러가고 있다. 한두 차례 꽃샘추위가 심술을 부리겠지만 계절의 순환이라는 자연의 원리를 이기지는 못할 듯하다. 그래서일까. 나목과 대지를 뚫고 돋아나는 녹색 새싹들의 경이로움에 내 마음도 녹고 있다.



인상주의 화가 오귀스트 르누아르의 풍경화이다. 빨간색 양산을 쓴 여인과 한 아이가 따스한 봄바람을 맞으며 비탈길을 내려오고 있다. 아이는 신이 나서 달음박질치고, 여인은 아이가 넘어지지나 않을까 불안한 마음을 감추지 못한다. 르누아르가 따사로운 햇살 아래의 이 정경을 간략한 붓 자국과 색 점들을 사용해서 나타냈다. 사물이나 인물들의 형태감보다 전체적인 분위기와 부드러운 붓 터치에 더 눈길이 간다. 노란색 풀밭과 초록색 잎을 품은 나무들, 주변의 빨간 꽃들이 이룬 색조들의 뉘앙스만이 두드러진다.

오귀스트 르누아르 ‘풀숲 사이 비탈길’(1875)

르누아르는 1874년 인상주의 최초 전시인 ‘무명작가 회원전: 관전 낙선 작가 출품기념전’에서 모네를 만났다. 둘은 창작 방법에서 뜻을 같이했다. 자연이나 외부 세계를 인습의 눈이나 규범을 통해서 정리하지 말고, 직접 경험하는 순간순간의 모습과 시각적 인상을 나타내자는 것이었다. 또한 르누아르는 모네의 가족을 모델로 한 그림도 자주 그렸는데, 여기서도 모네의 아내 카미유와 아들 장을 모델로 했다.



모네와 르누아르는 하루가 다르게 변하는 당시 도시 생활의 역동성에 바탕을 둔 그림을 그리려 했다. 현실이란 결정된 상태가 아니라 생성이요 움직이는 과정이라는 생각을 갖고, 자연 속에서 움직이며 변해 가는 것을 빠르고 거친 기교로 나타내려 했다. 그래서 야외로 나갔고, 그 방법으로 대상 표면에 나타나는 빛의 변화를 통한 색의 변화에 주목했다. 제목이나 그림의 대상은 중요치 않았고 방법만이 중요했다.



사람들과 부대끼는 만남보다 주변 풍경에 눈이 먼저 가는 계절인 지금에 꼭 어울리는 그림이다. 주말에는 이 그림처럼 마음을 따듯하게 녹일 풍경을 찾아 나서 보자.



박일호 이화여대 명예교수·미학