WBC 2연패 도전 오타니 “김혜성과 맞대결 기대”

日, 6일 대만과 경기로 스타트

“아시아 야구 전체 성장 기쁜 일”

드림팀 꾸린 미국, 설욕전 관심

3년 전 열린 2023 월드베이스볼클래식(WBC)은 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스·사진)의 ‘야구의 왕’ 대관식이나 다름없었다. ‘사무라이 재팬’을 이끌고일본을 결승에 올려놓은 오타니는 미국과의 결승전에 9회 마무리 투수로 마운드에 올랐고, 2사 주자 없는 상황에서 당대 최고의 타자이자 미국 대표팀의 주장이며 당시 로스앤젤레스(LA) 에인절스 팀 동료였던 마이크 트라우트를 상대했다.



전 세계 야구팬들의 이목이 쏠린 두 선수의 실전 첫 맞대결은 풀카운트 승부로 이어졌고 오타니의 스트라이크존 바깥으로 완벽하게 흘러나간 스위퍼에 트라우트가 헛스윙 삼진으로 물러나며 일본의 WBC 통산 세 번째 우승이 확정됐다. 야구사에 두고두고 회자될 명승부로 일본의 우승을 이끈 오타니는 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.



이후 3년 동안 오타니의 위상은 더욱 올라갔다. 2023년에도 아메리칸리그 MVP를 만장일치로 수상했고, 2023시즌을 마친 뒤엔 10년 7억달러라는 북미 스포츠 최대 계약을 맺으며 LA 다저스로 둥지를 옮겼다. 이적 후에도 오타니는 2024, 2025시즌 내셔널리그 MVP를 독식하며 다저스의 2년 연속 월드시리즈 우승을 이끌었다. 팔꿈치 수술로 투수를 접어야 했던 2024년에는 메이저리그에서도 전인미답의 영역이었던 50홈런-50클럽의 신기원을 열었다.



사이영상 수상만 빼곤 야구 선수로는 이미 이룰 건 모두 이뤄낸 오타니가 WBC 2연패를 위해 출사표를 던졌다. 지난 4일 일본 도쿄돔에서 진행된 공식 연습을 마친 뒤 기자회견에 참석한 오타니는 “시차 문제 없이 여기까지 잘 왔기 때문에 현 단계에서는 100%에 가까운 상태”라고 현재의 컨디션을 밝혔다.



일본은 6일 대만과의 경기로 C조 조별리그 일정을 시작한다. 오타니는 대회 2연패에 대한 자신감을 묻는 말에 “우리 팀도 훌륭한 팀이지만, 이전 대회에서도 순조롭게 이길 수 있는 경기는 꽤 적었다”며 “어떤 상황이든 공수에서 차분하게 플레이할 수 있다면 좋은 경기를 많이 할 수 있을 것”이라고 강조했다.



오타니는 다저스 동료인 김혜성을 특별히 거론하기도 했다. 그는 “김혜성은 같은 팀이기도 하고, 인품으로도 정말 훌륭한 사람이라 항상 즐겁게 지내고 있다”며 “맞대결한다면 서로에게 좋은 기회가 될 것”이라고 기대감을 드러냈다. 본선 첫 상대인 대만에 대해서는 아시아 야구의 동반 성장을 화두로 꺼냈다. 오타니는 “아시아 야구 전체가 이렇게 성장하는 것을 진심으로 바라고, 또 기쁜 일이라고 생각한다”면서도 “우선은 일본 국가대표로서 일본이 승리하는 데 전력을 다하고자 한다. 그 과정에서 서로가 모든 힘을 쏟아부어 좋은 경기를 할 수 있다면 좋겠다”고 덧붙였다.



3년 전 일본에 패하며 야구 종주국으로서의 자존심이 꺾인 미국은 지난해 양대리그 사이영상 수상자인 타이릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스), 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)를 비롯해 현역 최고의 타자인 에런 저지(뉴욕 양키스), 포수 최초 60홈런의 주인공 칼 롤리(시애틀 매리너스) 등을 총출동시킨 ‘드림팀’으로 이번 WBC에 나선다. 오타니가 이끄는 ‘사무라이 재팬’과 미국의 드림팀이 다시 한 번 결승에서 맞붙게 될지 귀추가 주목된다.