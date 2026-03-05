“전쟁터 빠져나오기 정말 힘들었다”… 두바이 탈출 관광객 ‘안도’ [美·이란 전쟁]

현지에 발 묶인 국민 2만여명



UAE 美 대사관 폭격에 불안감

지상으로 사우디 가려고 했지만

비자 거절… 이유도 몰라 발동동



합동 신속대응팀 파견 출국 지원

조현 “전세기·군 수송기 투입 협의”

미국·이스라엘의 이란 공습 이후 중동지역 긴장감이 고조되는 상황 속에서 일부 국민이 한국으로 돌아오고 있지만, 이란이 아랍에미리트(UAE)에 있는 미국 대사관에 폭격을 가하고 미국이 자국민 대피 등을 지시하면서 중동지역 한국인들은 탈출을 준비하고 있다. 특히 지난달 28일부터 카타르 영공은 여전히 막혀 있고, UAE에선 직항 항공기가 한 편도 뜨지 않아 어린이와 노약자를 동반한 여행객을 비롯해 반려동물을 키우는 교민들이 귀국에 어려움을 겪고 있다. 현재 중동 10여개국에는 단기체류자 4000여명을 포함해 약 2만1000명의 우리 국민이 체류 중이다.



이날 오후 3시48분쯤 하나투어 단체 관광객 40명을 태운 대한항공 KE 2022편 항공기에서 내린 관광객들은 “비행기가 인천공항 활주로에 내리자 기내에서 안도의 한숨소리가 터져나왔다”며 “전쟁터를 빠져나오기가 정말 힘들었다”고 말했다.

미국·이스라엘이 이란을 공격하며 중동 정세가 악화하는 가운데 5일 중동을 방문했던 여행객 및 기타 이용객들이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 연합뉴스

그러나 여전히 중동 지역엔 아직 한국인들이 여럿 남아 있는 상황이다. 카타르 도하에 사는 20대 여성 교민 A씨는 현지 상황에 대해 “공중에서 미사일이 요격되는 소리가 간간이 들린다”며 “아직 식량 공급이나 출퇴근 등에 문제는 없지만, 확전 조짐이 보여 이번주에 카이로로 도피할 예정이었다”고 설명했다. 하지만 카타르는 지난 28일 이후 영공과 해상 이동이 막혔다고 했다.



A씨는 “UAE나 사우디는 영공이 열려 비행기가 뜨고 있다”며 “카타르는 아직도 폐쇄되어 있고, 열릴 계획도 아직 없다”고 전했다. 그러면서 “육로로는 사우디로밖에 이동할 수 있는 방법이 있는데, 사우디 측에서 도착 비자를 3차례나 거절하면서 움직일 엄두를 못 내고 있다. 대사관에서는 육로 이동을 안내하고만 있다”고 말했다. A씨가 주사우디 한국대사관에 문의했지만, 비자 발급이 거절당하는 이유에 관해서는 설명을 들을 수 없었으며 약 17만원에 달하는 비자 신청비도 돌려받지 못했다고 한다.



노인과 어린이를 동반한 여행객들도 어려움을 호소했다. 부모님이 두바이에서 아직 돌아오지 못했다는 30대 여성 김모씨는 “지난달 28일 귀국 일정이었는데 그날 전쟁이 일어났다. 여행사에서는 여행객들이 고령이라 경유가 힘들 것 같으니 직항을 기다리자고만 한다”며 “지난 4일을 포함해 한국행 직항 비행기는 모두 결항했다. 대만행 항공기는 인당 130만원 정도이고, 오늘 새벽 비행기는 비즈니스석이 1600만원을 넘더라”고 토로했다.

8세 아들과 70대 장모와 함께 두바이 여행을 떠났던 김모(43)씨는 직항을 구하지 못해 24시간이 걸리는 한국행을 결정했다. 김씨는 “동남아나 대만, 중국행은 비행기가 뜨는데 왜 한국만 직항이 없는 건지 모르겠다”며 “28일부터 2일까지 연휴 중이라는 이유로 항공사 연락도 안 됐고, 환불도 안 됐다. 카드 한도 초과로 예매도 어려웠는데 비행기 표 가격은 분 단위로 올랐다”고 말했다. 그러면서 “하노이와 광저우를 경유하면 24시간이 걸릴 것 같다”고 덧붙였다.



반려동물을 키우는 교민들도 이동에 어려움을 겪고 있다. 한국 교민들이 모인 온라인 채팅방에서는 반려동물을 동반해 국경을 넘기 위한 교민들이 ‘탈출이 어려운데 반려동물과 함께 탈 전용기를 구하자’는 대화가 오갔다. 지난해 8월부터 두바이에 살고 있다는 40대 교민 B씨는 “UAE에서는 강아지를 무조건 화물로 보내는데, 구할 수 있는 비행기가 없다”며 “전용기 역시 한 자리가 5억원 가까이 든다”고 했다.



정부는 이날 합동대응팀을 현지에 파견할 것이라고 밝혔다. 경찰청에 따르면 6일 0시쯤 오만과 두바이에 각 3명씩 경찰관이 경찰과 외교부 합동 신속대응팀으로 파견돼 교민 출국 수속 등 행정지원을 담당할 예정이다. 조현 외교부 장관은 이날 열린 임시 국무회의에서 “전세기와 군 수송기 투입 방안을 협의 진행 중”이라고도 밝혔다.